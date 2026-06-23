Csúnyán beégett a kamerák előtt a tiszás képviselő – videó

„Nem hallottam róla. Ez tényleg megjelent a sajtóban, vagy volt erről egy cikk?” Így reagált a Tisza Párt parlamenti képviselője, Borics Mihály a Zsolti bácsi ügyre, ami hatalmas port kavart az elmúlt hetekben, valamennyi médium feldolgozta a hírt, illetve a hétfői parlamenti ülésen is szóba került.

Kellemetlen helyzetbe került a Tisza Párt képviselője a kamerák előtt (Fotó: Trenka Attila)

Csúnyán beégett a kamerák előtt a Tisza Párt országgyűlési képviselője

Bohár Dániel nagy vonalakban ismertette a képviselővel az ügyet, azonban véleményt így sem volt hajlandó formálni arról. Úgy fogalmazott, szeretné több oldalról megvizsgálni a kérdést, mielőtt állást foglal a témában. Borics Mihály szerint a Zsolti bácsi-ügy nem merült fel egyik frakcióülésen sem.

Sajtótermékeket mostanában nem olvasok”

– jelentette ki, ami enyhén szólva is megdöbbentő egy parlamenti képviselő részéről. Hozzátette azt is, szerinte nem a sajtóból kell tájékozódni. A riporter ezután Magyar Mártonnal kapcsolatban és személyes ismeretségükről kérdezte Borics Mihályt, azonban érdemi választ egyik kérdésére sem kapott.