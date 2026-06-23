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Tisza Párt

Csúnyán beégett a kamerák előtt a tiszás képviselő – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Az elmúlt időszak egyik legnagyobb politikai botrányával sem volt képben Borics Mihály, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Állítása szerint legfőbb „hírforrása” az Országgyűlés hivatalos oldala, hogy az ülések időpontjait szem előtt tudja tartani. Megígérte azonban, hogy utána fog nézni az ügynek, és ezt követően formál majd véleményt.
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Tisza PártHír TVBorics Mihálybotrány

„Nem hallottam róla. Ez tényleg megjelent a sajtóban, vagy volt erről egy cikk?” Így reagált a Tisza Párt parlamenti képviselője, Borics Mihály a Zsolti bácsi ügyre, ami hatalmas port kavart az elmúlt hetekben, valamennyi médium feldolgozta a hírt, illetve a hétfői parlamenti ülésen is szóba került. 

Kellemetlen helyzetbe került a Tisza Párt képviselője a kamerák előtt (Fotó: Trenka Attila)
Kellemetlen helyzetbe került a Tisza Párt képviselője a kamerák előtt (Fotó: Trenka Attila)

Csúnyán beégett a kamerák előtt a Tisza Párt országgyűlési képviselője

Bohár Dániel nagy vonalakban ismertette a képviselővel az ügyet, azonban véleményt így sem volt hajlandó formálni arról. Úgy fogalmazott, szeretné több oldalról megvizsgálni a kérdést, mielőtt állást foglal a témában. Borics Mihály szerint a Zsolti bácsi-ügy nem merült fel egyik frakcióülésen sem.

Sajtótermékeket mostanában nem olvasok”

– jelentette ki, ami enyhén szólva is megdöbbentő egy parlamenti képviselő részéről. Hozzátette azt is, szerinte nem a sajtóból kell tájékozódni. A riporter ezután Magyar Mártonnal kapcsolatban és személyes ismeretségükről kérdezte Borics Mihályt, azonban érdemi választ egyik kérdésére sem kapott.

 

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