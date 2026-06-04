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Tisza Párt

Megrettenhetett a Tisza Párt: egyelőre nem szavaz az Országgyűlés a lex Orbánról

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Jelen állás szerint nem szerepel a tizenhatodik alaptörvény-módosítási javaslat az Országgyűlés jövő heti ülésének a napirendjén. A parlament honlapja szerint jelenleg a törvényjavaslat kapcsán az előterjesztői tájékoztató benyújtására várnak.
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Tisza PártOrbán ViktorOrszággyűlés

Jelen állás szerint nem szerepel a tizenhatodik alaptörvény-módosítási javaslat az Országgyűlés jövő heti ülésének a napirendjén – írta meg a Magyar Nemzet.

Tisza Párt
A Tisza Párt úgy tűnik fél Orbán Viktortól Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint ismert, a Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora és bukott igazságügyiminiszter-jelöltje, valamint Hantosi István tiszás képviselők által benyújtott javaslat nagy vitát kavart, ugyanis visszamenőleges hatállyal és személyre szabottan akarják elfogadtatni a miniszterelnök ciklusok korlátozását.

Az előterjesztők indoklása szerint a nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.

 Ezzel egyértelműen elzárnák  Orbán Viktor útját attól, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehessen.

A javaslatot május 20-án nyújtották be az Országgyűlésnek, majd gyorsan megkezdődött a törvényalkotási folyamat. A tervezetet május 26-án tárgyalta az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, majd még aznap a parlament plenáris ülésén is lezajlott a törvényjavaslat általános vitája. Ezután június 3-án az igazságügyi bizottság lefolytatta a részletes vitát is. 

 

A Tisza lehet csak a kekván fog változtatni

Ám ezen a ponton megakadt a törvényalkotási folyamat, hiszen a parlament honlapja szerint jelenleg a törvényjavaslat kapcsán az előterjesztői tájékoztató benyújtására várnak. Ezután a javaslatnak a törvényalkotási bizottság elé kell kerülnie, de értelemszerűen a bizottság június 4-i ülésén nem tárgyalták a lex Orbán néven hírhedtté vált alaptörvény-módosítást. Így pedig a parlament június 8-i és 9-i plenáris ülésén sem tudnak vitázni a képviselők az összegző módosító javaslatról, amit a zárószavazás követne.

A törvényalkotási bizottságnak lehetősége van arra, hogy újabb módosító javaslatokat fogalmazzon meg, így a késlekedés oka lehet, hogy a Tisza további módosító javaslaton vagy javaslatokon dolgozik, amivel kiegészítik a tervezetet. 

Ám lehetséges, hogy nem a miniszterelnöki ciklusok körüli vita miatt akadt meg a törvényhozási folyamat, mivel a eredeti javaslat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) működését is érinti. Így elképzelhető, hogy a kekvák kapcsán fog változtatni a Tisza a törvénymódosítási javaslaton.

 

Eddig kitartottak a javaslat mellett

Az igazságügyi bizottság a június 3-i ülésén tartott részletes vitában a fideszes Tuzson Bence elmondta: továbbra is fenntartják, hogy a javaslat visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotás. Melléthei-Barna Márton védelmébe vette a javaslatát, véleménye szerint szó sincs visszamenőleges hatályú jogalkotásról. Erre válaszul Tuzson kiemelte, hogy létezik alkotmányellenes alaptörvény-módosítás, ha az megsérti a demokratikus elveket. Az ellenzéki politikus szerint ha kedvező a jogkövetkezmény, akkor megengedett a visszamenőleges hatályú jogalkotás.

A jogrendszer ilyen szempontból koherens

– tette hozzá.

 

A vizsgálóbizottságok és a devizahitelesek ügye lesz napirenden

A parlament hétfői ülésén elsőként négy új vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról dönthetnek a képviselők. A testületek feladata lesz a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének vizsgálata, a kegyelmi ügy felelősségi viszonyainak tisztázása, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáinak feltárása. 

A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló ötödik bizottság létrehozása egyelőre várat magára.

A hétfői ülés másik kiemelt témája a devizahiteleseket érintő törvényjavaslat lesz. Az előterjesztés az érintett folyamatban lévő perek és végrehajtási eljárások kezelését, valamint a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatát célozza. A képviselők a módosító indítványok megtárgyalását követően zárószavazást is tarthatnak az ügyben. A keddi ülésnap középpontjában a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslat általános vitája áll majd. A Tisza Párt által benyújtott előterjesztés elfogadásához kétharmados parlamenti támogatás szükséges. 

Ugyancsak kedden tárgyalja az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását, a gazdasági reklámok településképi követelményeinek szigorítását, valamint egyes beruházási szabályok módosítását célozza.

 

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