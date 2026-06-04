Megrettenhetett a Tisza Párt: egyelőre nem szavaz az Országgyűlés a lex Orbánról

Jelen állás szerint nem szerepel a tizenhatodik alaptörvény-módosítási javaslat az Országgyűlés jövő heti ülésének a napirendjén – írta meg a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt úgy tűnik fél Orbán Viktortól Fotó: Hatlaczki Balázs

Mint ismert, a Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora és bukott igazságügyiminiszter-jelöltje, valamint Hantosi István tiszás képviselők által benyújtott javaslat nagy vitát kavart, ugyanis visszamenőleges hatállyal és személyre szabottan akarják elfogadtatni a miniszterelnök ciklusok korlátozását.

Az előterjesztők indoklása szerint a nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.

Ezzel egyértelműen elzárnák Orbán Viktor útját attól, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehessen.

A javaslatot május 20-án nyújtották be az Országgyűlésnek, majd gyorsan megkezdődött a törvényalkotási folyamat. A tervezetet május 26-án tárgyalta az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, majd még aznap a parlament plenáris ülésén is lezajlott a törvényjavaslat általános vitája. Ezután június 3-án az igazságügyi bizottság lefolytatta a részletes vitát is.

A Tisza lehet csak a kekván fog változtatni

Ám ezen a ponton megakadt a törvényalkotási folyamat, hiszen a parlament honlapja szerint jelenleg a törvényjavaslat kapcsán az előterjesztői tájékoztató benyújtására várnak. Ezután a javaslatnak a törvényalkotási bizottság elé kell kerülnie, de értelemszerűen a bizottság június 4-i ülésén nem tárgyalták a lex Orbán néven hírhedtté vált alaptörvény-módosítást. Így pedig a parlament június 8-i és 9-i plenáris ülésén sem tudnak vitázni a képviselők az összegző módosító javaslatról, amit a zárószavazás követne.

A törvényalkotási bizottságnak lehetősége van arra, hogy újabb módosító javaslatokat fogalmazzon meg, így a késlekedés oka lehet, hogy a Tisza további módosító javaslaton vagy javaslatokon dolgozik, amivel kiegészítik a tervezetet.

Ám lehetséges, hogy nem a miniszterelnöki ciklusok körüli vita miatt akadt meg a törvényhozási folyamat, mivel a eredeti javaslat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) működését is érinti. Így elképzelhető, hogy a kekvák kapcsán fog változtatni a Tisza a törvénymódosítási javaslaton.