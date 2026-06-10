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A Tisza rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni, kirakatpolitikával

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A kormánypárt folyamatosan megszegi választási ígéreteit. Magyar Péter még azzal kampányolt, hogy itt aztán minden fontos kérdést társadalmi egyeztetés fog megelőzi. Ezzel szemben semmit nem adnak még a látszatra sem a Tisza Párt képviselői.
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tisza pártkampányígéretdiktatúraMagyar Péter

A Tisza Párt máris megszegte a választási ígéretét, miszerint minden fontos kérdésben megkérdezi majd az embereket, írta a Magyar Nemzet szerdán Szűcs Gábort, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezve, aki rámutatott arra is, hogy Facebook-kormányzás zajlik, ahol a kirakat számít.

A Tisza Párt rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni, parlamenti ülés, Országgyűlés, parlamentiülés, 2026.06.08.
A Tisza Párt rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni
Fotó: Polyák Attila

Amikor azt mondják, hogy ők azért akarják elzavarni – abszurd módon – a köztársasági elnököt, és azért lépnek fel vele szemben ilyen erőszakosan, mert »erre szavazott a nép«, az egész egyszerűen hazugság, nem erre szavaztak

– hangsúlyozta a képviselő.

A társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Ruff Bálint előző nap este nyújtotta be az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosítást, az egyeztetés itt is elmaradt.

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A Tisza Párt rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni

A lap további közéleti szereplőket is megkérdezett az ügyben, Takács Péter a Tisza társadalmasító tevékenységével kapcsolatban elmondta,

azzal a marketingszöveggel védekezik a Tisza-kormány, hogy április 12-én az emberek elmondták a véleményüket, hogy az egy „mindenre kiterjedő” népszavazás volt, és az emberek a rendszerváltás mellett szavaztak.

Azonban megjegyezte, a Tisza rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni.

Pócs János a témához hozzátette:

 bármit mond Magyar Péter, annak mindig az ellenkezője az igaz.”

Deák Dániel annyit tett hozzá:

„Már a Telex is kifogásolta azt, hogy a tiszások egyéni képviselői indítványokként nyújtanak be olyan fontos kezdeményezéseket, mint az alaptörvény-módosítás, ami gyakorlatilag a lex Orbán néven elhíresült javaslatot fedi. 

Mindez azt mutatja, hogy azokat az ígéreteket, amelyeket Magyar Péter a kampány alatt megfogalmazott, nem teljesíti”

– állapította meg Deák.

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