A Tisza rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni, kirakatpolitikával

A Tisza Párt máris megszegte a választási ígéretét, miszerint minden fontos kérdésben megkérdezi majd az embereket, írta a Magyar Nemzet szerdán Szűcs Gábort, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezve, aki rámutatott arra is, hogy Facebook-kormányzás zajlik, ahol a kirakat számít.
Amikor azt mondják, hogy ők azért akarják elzavarni – abszurd módon – a köztársasági elnököt, és azért lépnek fel vele szemben ilyen erőszakosan, mert »erre szavazott a nép«, az egész egyszerűen hazugság, nem erre szavaztak
– hangsúlyozta a képviselő.
A társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Ruff Bálint előző nap este nyújtotta be az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosítást, az egyeztetés itt is elmaradt.
A Tisza Párt rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni
A lap további közéleti szereplőket is megkérdezett az ügyben, Takács Péter a Tisza társadalmasító tevékenységével kapcsolatban elmondta,
azzal a marketingszöveggel védekezik a Tisza-kormány, hogy április 12-én az emberek elmondták a véleményüket, hogy az egy „mindenre kiterjedő” népszavazás volt, és az emberek a rendszerváltás mellett szavaztak.
Azonban megjegyezte, a Tisza rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni.
Pócs János a témához hozzátette:
bármit mond Magyar Péter, annak mindig az ellenkezője az igaz.”
Deák Dániel annyit tett hozzá:
„Már a Telex is kifogásolta azt, hogy a tiszások egyéni képviselői indítványokként nyújtanak be olyan fontos kezdeményezéseket, mint az alaptörvény-módosítás, ami gyakorlatilag a lex Orbán néven elhíresült javaslatot fedi.
Mindez azt mutatja, hogy azokat az ígéreteket, amelyeket Magyar Péter a kampány alatt megfogalmazott, nem teljesíti”
– állapította meg Deák.