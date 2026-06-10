A Tisza rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni, kirakatpolitikával

A Tisza Párt máris megszegte a választási ígéretét, miszerint minden fontos kérdésben megkérdezi majd az embereket, írta a Magyar Nemzet szerdán Szűcs Gábort, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezve, aki rámutatott arra is, hogy Facebook-kormányzás zajlik, ahol a kirakat számít.

A Tisza Párt rendszerváltás helyett diktatúrát szeretne építeni

Fotó: Polyák Attila

Amikor azt mondják, hogy ők azért akarják elzavarni – abszurd módon – a köztársasági elnököt, és azért lépnek fel vele szemben ilyen erőszakosan, mert »erre szavazott a nép«, az egész egyszerűen hazugság, nem erre szavaztak

– hangsúlyozta a képviselő.

A társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Ruff Bálint előző nap este nyújtotta be az uniós forrásokhoz szükséges törvénymódosítást, az egyeztetés itt is elmaradt.