Magyar Péter helyettes államtitkára szerint a falusiak költözzenek be a városba, a falvak elnéptelenedése természetes

Megdöbbentő okfejtésbe kezdett a magyar falvakról Bart István, a Tisza helyettes államtitkára – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gyopáros Alpár, a Fidesz képviselője. Bart István ugyanis egy korábbi fórumon arról kezdett el értekezni, hogy a falvak fenntartása drága, mert a ritkán lakott településeken hosszabb úthálózatot, víz-, gáz- és egyéb közműveket kell működtetni, ami nagyobb költséggel jár, mint a városokban.

Mint mondta, a falvak elnéptelenedése természetes folyamat, mivel sokan a munkahelyek miatt költöznek nagyobb városokba, például Győrbe, Sopronba vagy Budapestre.

Szerinte a kormány túl sok pénzt fordít a falvak életben tartására különböző vidékfejlesztési programokon keresztül, miközben inkább állami bérlakásokat kellene építeni azokban a városokban, ahol az emberek dolgozni és élni szeretnének.

A Tisza politikusa szerint ha a falusiak városba költöznének, „hasznosabb életet” élhetnek

Úgy vélte, hogy a magyar társadalom nem akarja elfogadni a 21. századi urbanizációt, vagyis azt a nemzetközi trendet, hogy egyre többen költöznek falvakból városokba. Példaként Portugáliát említette. Bart András kiemelte: a városi élet környezetvédelmi szempontból is hatékonyabb, mert kisebb energiafelhasználással járhat, és szerinte a városokban az emberek könnyebben találnak munkát, így „hasznosabb életet” élhetnek.

Gyopáros Alpár mindezek fényében feltette a kérdést: „falurombolás készül?”

Bejegyzése végén hozzátette, ez „borzasztó gondolatmenet”. Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő sem hagyta szó nélkül a tiszás politikus okfejtését. A korábbi nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint tényszerűen nem igaz, hogy a városi élet kevesebb energiát fogyasztana, emellett egészen döbbenetes, hogy valaki megpróbálja megmondani a többieknek, hogy hol és hogyan lehet „hasznos” életet élni.

Milyen alapon? Árad a gőg

– írta Nacsa Lőrinc.