A Tisza több jogilag kérdéses tervéről is beszél hétfőn Magyar Péter a parlamentben

„Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt” – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök ezen kívül ígérete szerint még egy dolgot be fog jelenteni, de nem árulta, el hogy mit.

Magyar Péter a Tisza több tervé is ismerteti holnap a parlamentben Fotó: Polyák Attila

A kormányfő bábok eltávolításáról beszél, ami alatt Sulyok Tamás köztársasági elnökre gondol és az állami cégek vezetőire, akiket már a választások estéje óta folyamatosan fenyeget. A folyamatos és egyre látványosabb agresszió velük szemben nem lehet véletlen, hiszen az államfő és a cégvezetők állnak Magyar Péter túlhatalmi törekvéseinek az útjában.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatos megnyilvánulásai többek szerint az alkotmányos államberendezkedést fenyegetik. Ugyanis a Tisza-kormány nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, ugyanis ahhoz Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, ehelyett alkotmánymódosítással akarják elérni a céljukat.

Ahogy Magyar Péter bejelentéséből kiolvasható, továbbra sem tehetett le arról, hogy bármi áron eltávolítsa a fékek és ellensúlyok rendszerét a magyar politikából.

A Tisza-kormány törekvése annak fényében különösen érdekes, hogy még Brüsszelben is észrevették ezt és a gyakorlatilag brüsszeli szócsőként üzemelő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely elképzelhető, hogy ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethet.

Gondok lehetnek a Tisza megtorló tervével

A kampányban az egyik központi szerepet kapó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról is beszél hétfőn a parlamentben a miniszterelnök, azonban az arról való szavazás tovább csúszik annak ellenére, hogy a Tisza igyekszik nagyon sietni annak felállításával. A sietség ellenére a megtorlásra kiélezett hivatal legkorábban csak valamikor az ősszel állhat fel. Azonban Magyar Péteréknek fontos, hogy folyamatosan a szavazóik előtt tartsa az ígért hivatalt.