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Magyar Péter

A Tisza több jogilag kérdéses tervéről is beszél hétfőn Magyar Péter a parlamentben

21 perce
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Holnap a Országgyűlés előtt ismerteti a miniszterelnök a Tisza-kormány több tervét is. Magyar Péter beszélni fog a közjogi méltóságok elmozdítására és a magánvagyon államosítására irányuló törekvéseikről, de egy egyelőre nem ismert bejelentéssel is készül.
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Magyar PéterTisza PártTisza-kormány

„Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt” – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök ezen kívül ígérete szerint még egy dolgot be fog jelenteni, de nem árulta, el hogy mit.

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Magyar Péter a Tisza több tervé is ismerteti holnap a parlamentben Fotó: Polyák Attila

A kormányfő bábok eltávolításáról beszél, ami alatt Sulyok Tamás köztársasági elnökre gondol és az állami cégek vezetőire, akiket már a választások estéje óta folyamatosan fenyeget. A folyamatos és egyre látványosabb agresszió velük szemben nem lehet véletlen, hiszen az államfő és a cégvezetők állnak Magyar Péter túlhatalmi törekvéseinek az útjában.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatos megnyilvánulásai többek szerint az alkotmányos államberendezkedést fenyegetik. Ugyanis a Tisza-kormány  nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, ugyanis ahhoz Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, ehelyett alkotmánymódosítással akarják elérni a céljukat.

Ahogy Magyar Péter bejelentéséből kiolvasható, továbbra sem tehetett le arról, hogy bármi áron eltávolítsa a fékek és ellensúlyok rendszerét a magyar politikából.

A Tisza-kormány törekvése annak fényében különösen érdekes, hogy még Brüsszelben is észrevették ezt és a gyakorlatilag brüsszeli szócsőként üzemelő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely elképzelhető, hogy ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethet.

Gondok lehetnek a Tisza megtorló tervével

A kampányban az egyik központi szerepet kapó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról is beszél hétfőn a parlamentben a miniszterelnök, azonban az arról való szavazás tovább csúszik annak ellenére, hogy a Tisza igyekszik nagyon sietni annak felállításával. A sietség ellenére a megtorlásra kiélezett hivatal legkorábban csak valamikor az ősszel állhat fel. Azonban Magyar Péteréknek fontos, hogy folyamatosan a szavazóik előtt tartsa az ígért hivatalt.

A miniszterelnök már korábban bejelentette a szavazás csúsztatását, amelynek oka az lehet, hogy 

nem olyan egyszerű beilleszteni az európai jogrendbe egy magánvagyonokat államosítani kívánó hivatalt.

Bár a Tisza-kormány azt állítja, hogy a társadalmi egyeztetés miatt csúszik a hivatalról való szavazás, arra mégis csak nagyon rövid időt akarnak adni.

A parlamenti ismertetés azonban nem véletlen, nem csupán arra szolgál, hogy Magyar Péter kedvére fenyegesse az előző kormány tagjait, hanem arra is, hogy egyben tartsa saját szavazótáborát, ugyanis az rendkívül színes. A korábban lapunk által megkérdezett elemző szerint a Tisza szavazóit az Orbán Viktor-ellenesség hozta össze, emiatt kell a Tiszának felszínen és a közbeszédben tartania a Fidesz ellen irányuló terveit, ugyanis ellenkező esetben eltűnhet a szavazóikat összekovácsoló erő és elkezdődhet a támogatók lemorzsolódása.

 

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