A Tisza Párt anyapártja, a Néppárt a migrációs paktum fő motorja

A Tisza-kormány hiába lapul látványosan a migrációs paktum ügyében, az előzmények világosan megmutatják, hogy mire lehet számítani – mutatott rá Dömötör Csaba közösségi oldalán. A Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett, a Tisza Párt politikusai már 2024 októberében megszavaztak egy európai parlamenti állásfoglalást, amely minél gyorsabban életbe léptette volna a megállapodást. Saját néppárti frakciójuk ezután gyakorlatilag minden vonatkozó szavazásnál kiállt a paktum mellett.
Szerinte azonban nem csak ez mutatja, hogy valójában a Néppárt a paktum fő motorja. Mint írta, érdemes megnézni a valenciai kongresszuson elfogadott stratégiai dokumentumukat, amelyben ez áll: „We propose accelerating the implementation of the Migration Pact…all governed by fair distribution of responsibility of Member States, including the financial aspects” („Javasoljuk a migrációs paktum végrehajtásának felgyorsítását… mindezt a tagállamok közötti felelősség méltányos megosztása alapján, beleértve a pénzügyi szempontokat is”).
Tehát a paktum gyorsított végrehajtása mellett érvelnek, a tagállamok felelősségmegosztása mellett, amely kiterjed a pénzügyi vonatkozásokra is. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamoknak vagy be kell fogadniuk a bevándorlókat, vagy súlyos összegeket kell fizetniük.
– mutatott rá a fideszes képviselő.
Mismásol a Tisza Párt
Dömötör Csaba a jogalkotás kapcsán leszögezte, hiába próbálják rátolni az előző kormányra a paktumot: a csomagról egy 2024. májusi tanácsülésen döntöttek (a belügyminiszterek tanácsülésén), és ezen az ülésen Magyarország ellene szavazott, mint ahogy Lengyelország is. A megállapodást végül a tiltakozó szavazatok ellenére áterőltették, minősített többséggel.
Magyar Péter kérdésekre reagálva azt mondja, hogy nem enged majd be illegális bevándorlókat. Ez andalítóan jól hangzó válasz, csak hát nem ez volt a kérdés.
– hangsúlyozta, majd rámutatott: az igazi kérdés az, hogy végre fogják-e hajtani a migrációs paktumot, amivel pont az a fő probléma, hogy legálissá teszi a migrációt. Akiket mások beengednek, azokat nekünk át kellene vennünk. Az előző kormány ezért utasította el.
„Ha a Tisza-kormány mégis végrehajtja, az már nem is csupán „pici szuverenitásról” való lemondás. Hanem egy olyan folyamat kezdete, amelyet aligha lehet visszafordítani. Nincs annyi balatoni vitorláson készített pózolós kép, ami ezt el tudná fedni” – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.