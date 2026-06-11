A Tisza Párt anyapártja, a Néppárt a migrációs paktum fő motorja

A Tisza-kormány hiába lapul látványosan a migrációs paktum ügyében, az előzmények világosan megmutatják, hogy mire lehet számítani – mutatott rá Dömötör Csaba közösségi oldalán. A Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett, a Tisza Párt politikusai már 2024 októberében megszavaztak egy európai parlamenti állásfoglalást, amely minél gyorsabban életbe léptette volna a megállapodást. Saját néppárti frakciójuk ezután gyakorlatilag minden vonatkozó szavazásnál kiállt a paktum mellett.

Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke Fotó: Teknős Miklós)

Szerinte azonban nem csak ez mutatja, hogy valójában a Néppárt a paktum fő motorja. Mint írta, érdemes megnézni a valenciai kongresszuson elfogadott stratégiai dokumentumukat, amelyben ez áll: „We propose accelerating the implementation of the Migration Pact…all governed by fair distribution of responsibility of Member States, including the financial aspects” („Javasoljuk a migrációs paktum végrehajtásának felgyorsítását… mindezt a tagállamok közötti felelősség méltányos megosztása alapján, beleértve a pénzügyi szempontokat is”).

Tehát a paktum gyorsított végrehajtása mellett érvelnek, a tagállamok felelősségmegosztása mellett, amely kiterjed a pénzügyi vonatkozásokra is. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamoknak vagy be kell fogadniuk a bevándorlókat, vagy súlyos összegeket kell fizetniük.

– mutatott rá a fideszes képviselő.

Mismásol a Tisza Párt

Dömötör Csaba a jogalkotás kapcsán leszögezte, hiába próbálják rátolni az előző kormányra a paktumot: a csomagról egy 2024. májusi tanácsülésen döntöttek (a belügyminiszterek tanácsülésén), és ezen az ülésen Magyarország ellene szavazott, mint ahogy Lengyelország is. A megállapodást végül a tiltakozó szavazatok ellenére áterőltették, minősített többséggel.

Magyar Péter kérdésekre reagálva azt mondja, hogy nem enged majd be illegális bevándorlókat. Ez andalítóan jól hangzó válasz, csak hát nem ez volt a kérdés.

– hangsúlyozta, majd rámutatott: az igazi kérdés az, hogy végre fogják-e hajtani a migrációs paktumot, amivel pont az a fő probléma, hogy legálissá teszi a migrációt. Akiket mások beengednek, azokat nekünk át kellene vennünk. Az előző kormány ezért utasította el.