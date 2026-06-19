A Tisza befagyasztaná a polgármesterek fizetését és elvenné a költségtérítést

A Tisza Párt parlamenti képviselője, Szabó Tibor törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, melynek értelmében a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületek vezetői, a települési polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének automatikus emelkedése megszűnne – jelent meg a Híradó.hu-n. A kezdeményezés indoklása szerint a cél a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegességének biztosítása.
Megállítanák az automatikus béremeléseket
A törvénytervezet a jelenlegi rendszer helyett a 2024-es nemzetgazdasági átlagkeresethez kötné a bérek számítását, így a jövőben nem követnék automatikusan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett újabb átlagkereseti adatokat. A Tisza szerint ezzel mérsékelhetők lennének az önkormányzati vezetők javadalmazásának évről évre történő növekedései.
A költségtérítés is megszűnne
A módosítás nemcsak a fizetések befagyasztását tartalmazza, hanem a havi költségtérítési jogosultság eltörlését is.
Jelenleg a főpolgármester, a főállású és társadalmi megbízatású polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítésre jogosultak.
A törvényjavaslat ezen felül a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számításánál alkalmazott szorzószámot is megfelezné. A jelenlegi rendszerben a javadalmazás alapját jelentő nemzetgazdasági átlagkereset négyszeres szorzója helyett a jövőben annak kétszeresével számolnának.
A tervezet szerint az új szabályok 2026. július 1-jén lépnének hatályba, vagyis még azelőtt akadályoznák meg az automatikus illetményemeléseket, hogy a helyi vezetők a 2025-ös átlagkereset alapján magasabb fizetésre válhatnának jogosulttá.
Márki-Zay Péter sem ért egyet a javaslattal
A törvényjavaslat kapcsán Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgármesterek juttatásainak csökkentését korábban maga a Tisza Pártot támogató Márki-Zay Péter is bírálta. A hódmezővásárhelyi polgármester egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott:
Nem erre szavaztunk!”
Márki-Zay szerint a településvezetők többsége nincs túlfizetve, a bérek körüli politikai vita pedig sok esetben populista megközelítésen alapul. Mint mondta:
Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!”
Márki-Zay Péter emellett attól is tart, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása és a polgármesterek mozgásterének szűkítése hosszabb távon az önkormányzatok feletti politikai kontroll erősítését szolgálhatja. Véleménye szerint a folyamat akár oda is vezethet, hogy az ország egy új, központosított politikai rendszer irányába mozdul el, ami szerinte nem felel meg annak a felhatalmazásnak, amelyet a választók a választásokon adtak.