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Tisza Párt

A Tisza befagyasztaná a polgármesterek fizetését és elvenné a költségtérítést

2026. június 19. 20:17
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Befagyasztaná a polgármesterek fizetését és megszüntetné havi költségtérítésüket a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője – számolt be a Híradó-hu. A parlament elé pénteken benyújtott törvényjavaslat a helyi vezetők automatikus béremelésének leállítását, valamint több tisztség esetében a juttatások csökkentését is tartalmazza.
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A Tisza Párt parlamenti képviselője, Szabó Tibor törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, melynek értelmében a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületek vezetői, a települési polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének automatikus emelkedése megszűnne – jelent meg a Híradó.hu-n. A kezdeményezés indoklása szerint a cél a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegességének biztosítása.

Tisza Párt
A Tisza Párt befagyasztaná a polgármesterek fizetését és elvenné a költségtérítést (Fotó: Polyák Attila)

Megállítanák az automatikus béremeléseket

A törvénytervezet a jelenlegi rendszer helyett a 2024-es nemzetgazdasági átlagkeresethez kötné a bérek számítását, így a jövőben nem követnék automatikusan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett újabb átlagkereseti adatokat. A Tisza szerint ezzel mérsékelhetők lennének az önkormányzati vezetők javadalmazásának évről évre történő növekedései.

A költségtérítés is megszűnne

A módosítás nemcsak a fizetések befagyasztását tartalmazza, hanem a havi költségtérítési jogosultság eltörlését is. 

Jelenleg a főpolgármester, a főállású és társadalmi megbízatású polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítésre jogosultak.

A törvényjavaslat ezen felül a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számításánál alkalmazott szorzószámot is megfelezné. A jelenlegi rendszerben a javadalmazás alapját jelentő nemzetgazdasági átlagkereset négyszeres szorzója helyett a jövőben annak kétszeresével számolnának.

A tervezet szerint az új szabályok 2026. július 1-jén lépnének hatályba, vagyis még azelőtt akadályoznák meg az automatikus illetményemeléseket, hogy a helyi vezetők a 2025-ös átlagkereset alapján magasabb fizetésre válhatnának jogosulttá.

Márki-Zay: Adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat a Tisza Párt

Márki-Zay Péter sem ért egyet a javaslattal

A törvényjavaslat kapcsán Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgármesterek juttatásainak csökkentését korábban maga a Tisza Pártot támogató Márki-Zay Péter is bírálta. A hódmezővásárhelyi polgármester egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: 

Nem erre szavaztunk!”

Márki-Zay szerint a településvezetők többsége nincs túlfizetve, a bérek körüli politikai vita pedig sok esetben populista megközelítésen alapul. Mint mondta: 

Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!”

Márki-Zay Péter emellett attól is tart, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása és a polgármesterek mozgásterének szűkítése hosszabb távon az önkormányzatok feletti politikai kontroll erősítését szolgálhatja. Véleménye szerint a folyamat akár oda is vezethet, hogy az ország egy új, központosított politikai rendszer irányába mozdul el, ami szerinte nem felel meg annak a felhatalmazásnak, amelyet a választók a választásokon adtak.

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