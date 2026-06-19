A Tisza befagyasztaná a polgármesterek fizetését és elvenné a költségtérítést

A Tisza Párt parlamenti képviselője, Szabó Tibor törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, melynek értelmében a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületek vezetői, a települési polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének automatikus emelkedése megszűnne – jelent meg a Híradó.hu-n. A kezdeményezés indoklása szerint a cél a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegességének biztosítása.

A Tisza Párt befagyasztaná a polgármesterek fizetését és elvenné a költségtérítést (Fotó: Polyák Attila)

Megállítanák az automatikus béremeléseket

A törvénytervezet a jelenlegi rendszer helyett a 2024-es nemzetgazdasági átlagkeresethez kötné a bérek számítását, így a jövőben nem követnék automatikusan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett újabb átlagkereseti adatokat. A Tisza szerint ezzel mérsékelhetők lennének az önkormányzati vezetők javadalmazásának évről évre történő növekedései.

A költségtérítés is megszűnne

A módosítás nemcsak a fizetések befagyasztását tartalmazza, hanem a havi költségtérítési jogosultság eltörlését is.

Jelenleg a főpolgármester, a főállású és társadalmi megbízatású polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítésre jogosultak.

A törvényjavaslat ezen felül a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számításánál alkalmazott szorzószámot is megfelezné. A jelenlegi rendszerben a javadalmazás alapját jelentő nemzetgazdasági átlagkereset négyszeres szorzója helyett a jövőben annak kétszeresével számolnának.