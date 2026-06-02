Ők voltak a Tisza Párt legbőkezűbb támogatói 2025-ben

A Tisza Pártnak is le kellett adnia a tavalyi évre vonatkozó üzleti beszámolóját. A dokumentum kötelezően tartalmazza azoknak a nevét, akik több, mint félmillió forinttal támogatták a pártot. A névsorból kiderül, hogy túlnyomórészt a baloldalhoz köthető szimpatizánsok álltak a párt mögött – írta az Ellenpont kedden.
A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb pénzt a mindenkori baloldalt támogató műtrágya-milliárdos,
Bige László és családja adta, százmillió forintot.
Őt egy költségvetési csalással gyanúsított, rabosított nagyvállalkozó,
Zelcsényi Miklós követi, több tízmillióval, ő Magyar Péter egyik legközelebbi munkatársa volt, mielőtt a NAV meg nem gyanúsította.
A listán van
- Romsics Ignác történész, aki azt a megbízást vállalta Gyurcsány Ferenctől, hogy a magyar baloldal pozitív örökségét kutassa fel neki,
- Bárdos Barnabás, akinek Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vállalkozásai voltak, és a kezdet kezdetén ő biztosított székhelyet a Tisza Párt elődszervezetének
- volt momentumos politikusok is a listán, valamint az LMBTQ-lobbit támogató akadémikus Falus András is, aki szerint több nem is létezik, nem csak férfi és nő.
A Tisza Párt politikusai is a zsebükbe nyúltak a pártért
Nemcsak a liberális párt hátországának tagjai voltak bőkezűek, hanem maguk a politikusok is:
- Hajdú Márton uniós képviselő 7,5 millió forintot pengetett ki,
- Melléthei-Barna Márton 4 millió forintot áldozott pártcélokra,
- Lakos Eszter, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót,
- Dávid Dóra, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót,
- Kulja András, a párt európai parlamenti képviselője 2 milliót,
- Bóna Szabolcs, azóta már agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter 1,9 milliót,
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 1,5 milliót
adományozott a Tiszának tavaly.
A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.