tisza párt

Ők voltak a Tisza Párt legbőkezűbb támogatói 2025-ben

A pénzügyi kimutatás szerint a Tisza teljes bevétele 3,2 milliárd forint volt, míg a költségek összesen 3 milliárd forintot tettek ki. Magyar Péterék papíron 180 millió forintos nyereséggel zárták a tavalyi évet. Érdekesség, hogy tavaly az anyagjellegű ráfordítások 641 millióról 1,9 milliárdra nőttek, a személyi jellegűek 285 millióról egymilliárdra. Ez pedig azt jelzi, hogy nem volt olcsó a kampányolás a Tisza Pártnak – írta az Ellenpont kedden.
tisza párt

A Tisza Pártnak is le kellett adnia a tavalyi évre vonatkozó üzleti beszámolóját. A dokumentum kötelezően tartalmazza azoknak a nevét, akik több, mint félmillió forinttal támogatták a pártot. A névsorból kiderül, hogy túlnyomórészt a baloldalhoz köthető szimpatizánsok álltak a párt mögött – írta az Ellenpont kedden.

A műtrágyagyártó Bige László fia, Bige Dávid teljes mellszélességgel beállt a Tisza Párt mögé
Fotó: Facebook

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb pénzt a mindenkori baloldalt támogató műtrágya-milliárdos,

Bige László és családja adta, százmillió forintot.

Őt egy költségvetési csalással gyanúsított, rabosított nagyvállalkozó,

Zelcsényi Miklós követi, több tízmillióval, ő Magyar Péter egyik legközelebbi munkatársa volt, mielőtt a NAV meg nem gyanúsította.

A listán van

  • Romsics Ignác történész, aki azt a megbízást vállalta Gyurcsány Ferenctől, hogy a magyar baloldal pozitív örökségét kutassa fel neki,
  • Bárdos Barnabás, akinek Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vállalkozásai voltak, és a kezdet kezdetén ő biztosított székhelyet a Tisza Párt elődszervezetének
  • volt momentumos politikusok is a listán, valamint az LMBTQ-lobbit támogató akadémikus Falus András is, aki szerint több nem is létezik, nem csak férfi és nő.

A Tisza Párt politikusai is a zsebükbe nyúltak a pártért

Nemcsak a liberális párt hátországának tagjai voltak bőkezűek, hanem maguk a politikusok is:

  • Hajdú Márton uniós képviselő 7,5 millió forintot pengetett ki,
  • Melléthei-Barna Márton 4 millió forintot áldozott pártcélokra,
  • Lakos Eszter, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót,
  • Dávid Dóra, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót,
  • Kulja András, a párt európai parlamenti képviselője 2 milliót,
  • Bóna Szabolcs, azóta már agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter 1,9 milliót,
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 1,5 milliót

adományozott a Tiszának tavaly.

A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.

 

