Ők voltak a Tisza Párt legbőkezűbb támogatói 2025-ben

A Tisza Pártnak is le kellett adnia a tavalyi évre vonatkozó üzleti beszámolóját. A dokumentum kötelezően tartalmazza azoknak a nevét, akik több, mint félmillió forinttal támogatták a pártot. A névsorból kiderül, hogy túlnyomórészt a baloldalhoz köthető szimpatizánsok álltak a párt mögött – írta az Ellenpont kedden.

A műtrágyagyártó Bige László fia, Bige Dávid teljes mellszélességgel beállt a Tisza Párt mögé

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb pénzt a mindenkori baloldalt támogató műtrágya-milliárdos,

Bige László és családja adta, százmillió forintot.

Őt egy költségvetési csalással gyanúsított, rabosított nagyvállalkozó,

Zelcsényi Miklós követi, több tízmillióval, ő Magyar Péter egyik legközelebbi munkatársa volt, mielőtt a NAV meg nem gyanúsította.

A listán van

történész, aki azt a megbízást vállalta Gyurcsány Ferenctől, hogy a magyar baloldal pozitív örökségét kutassa fel neki, Bárdos Barnabás , akinek Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vállalkozásai voltak, és a kezdet kezdetén ő biztosított székhelyet a Tisza Párt elődszervezetének

, akinek Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vállalkozásai voltak, és a kezdet kezdetén ő biztosított székhelyet a Tisza Párt elődszervezetének volt momentumos politikusok is a listán, valamint az LMBTQ-lobbit támogató akadémikus Falus András is, aki szerint több nem is létezik, nem csak férfi és nő.

A Tisza Párt politikusai is a zsebükbe nyúltak a pártért

Nemcsak a liberális párt hátországának tagjai voltak bőkezűek, hanem maguk a politikusok is:

Hajdú Márton uniós képviselő 7,5 millió forintot pengetett ki,

Melléthei-Barna Márton 4 millió forintot áldozott pártcélokra,

Lakos Eszter, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót,

Dávid Dóra, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót,

Kulja András, a párt európai parlamenti képviselője 2 milliót,

Bóna Szabolcs, azóta már agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter 1,9 milliót,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 1,5 milliót

adományozott a Tiszának tavaly.

A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.