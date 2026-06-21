Kutyaszorítóban a Tisza Párt, visszaüthet nekik a Zsolti bácsi ügy

Amit a Tisza felépített, most visszahullik rá: a globalista média és az NGO-k kedvenc módszere, a címkézés és a keretezés most saját maguk ellen dolgozik – erről beszélt legújabb videójában Kiszelly Zoltán. A Századvég politológusa „Zsolti bácsi ügy” legfrissebb fejleményei kapcsán rámutatott: „Ahogy korábban fideszes hazugsággyárról beszéltek, most, ha igaz lesz, akkor Tiszás hazugságról beszélhetünk. Jól fizetett a Tóni, most kérdezhetjük: jól fizet a Marci?”

A mára megszüntett Szőlő utcai EMMI Budapesti Javítóintézete. A Tisza Pártnak most visszanyalhat a fagyi a Zolsti bácsi ügy miatt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, egyre szövevényesebb és egyre több kérdést vet fel a Zsolti bácsi ügy: emlékezetes, Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója még májusban azt állította, hogy felfedi a hatóságok előtt annak a „Zsolti-bácsinak” a kilétét, akivel szerinte szexuális kapcsolata volt az intézetben. Kedden azonban új részletek derültek ki az üggyel kapcsolatban, amelyek teljesen felkavarták az állóvizet.

Kiss Márió és Bangó Sándor (Forrás: Képernyőkép)

Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori nevelője ugyanis arról számolt be Pócs János Youtube-csatornáján, hogy bizonyítékokkal tudja alátámasztani: Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője négymillió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon, és a nem létező „Zsolti bácsiról" beszéljen. Hozzá kell tenni ugyanakkor, a hanganyag hitelességét ugyanakkor az érintett vitatja, állítása szerint az mesterséges intelligencia segítségével készült. Magyar Márton pedig azt állítja: sem ő, sem a portál munkatársai nem fizettek az interjúért.

Csütörtökön egy másik kulcsszereplő, Füssy Angéla, Bangó Sándor mentora is megszólalt, aki egy interjúban többször és határozottan megerősítette, hogy Bangó Sándornak a Kontroll interjúért cserébe „a csillagokat is leígérték az égről” és állítása szerint az interjút követően Bangó Sándor sok pénzt kapott a Kontrolltól. Ezután még az is kiderült, hogy Sanyika korábban Dubajban dolgozott prostituáltként, erről ő maga beszélt.

A kérdést, hogy mit fog lépni a Tisza Párt

A héten történtek fényében Kiszelly szerint a Tisza Párt kommunikációja az ügyben jelenleg „bizonytalansági szakaszban” van, és a következő stratégiák közül válogathat:

Elhallgathatják a történteket remélve, hogy Pócs János blöfföl, és a történet nem jut el a szélesebb közönséghez, különösen a globalista média visszafogottabb tudósítása miatt.

Megpróbálhatják relativizálni a történetet Pócs János elleni személyes támadásokkal. Vagy gyárthatnak összeesküvés-elméleteket egy „összehangolt Fidesz-médiaakcióról”.

Ellentámadásba lendülhetnek egy másik erkölcsi botrányt kirobbantásával, amely elnyomja a történetet.

A szakértő szerint a hitelesség elvesztése nagy árat jelentene a Kontrol.hu-ra épülő tiszás kommunikációs gépezetnek – ez utóbbi különösen veszélyes a Tisza számára, ha a „Marci bácsi” narratíva megragad a közvéleményben, mert a többségi véleményt utólag nagyon nehéz megváltoztatni.

Egyébként súlyosbodhat a Zsolti bácsi ügy következménye: szombaton Ifj. Lomnici Zoltán a Civil Összefogás Fórum számára készített jogi elemzésében arra mutatott rá, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy Bangó Sándor anyagi juttatás fejében tett valótlan állításokat, úgy a jogi felelősség több irányba is kiterjedhet. A szakértő szerint ebben az esetben nemcsak a hamis tanúzás bűncselekménye merül fel, hanem a tanú befolyásolása és a vesztegetés is, amelyek akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők.