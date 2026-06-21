Kutyaszorítóban a Tisza Párt, visszaüthet nekik a Zsolti bácsi ügy

Amit a Tisza felépített, most visszahullik rá: a globalista média és az NGO-k kedvenc módszere, a címkézés és a keretezés most saját maguk ellen dolgozik – erről beszélt legújabb videójában Kiszelly Zoltán. A Századvég politológusa „Zsolti bácsi ügy” legfrissebb fejleményei kapcsán rámutatott: „Ahogy korábban fideszes hazugsággyárról beszéltek, most, ha igaz lesz, akkor Tiszás hazugságról beszélhetünk. Jól fizetett a Tóni, most kérdezhetjük: jól fizet a Marci?”
Ahogy arra az Origo is felhívta a figyelmet, egyre szövevényesebb és egyre több kérdést vet fel a Zsolti bácsi ügy: emlékezetes, Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója még májusban azt állította, hogy felfedi a hatóságok előtt annak a „Zsolti-bácsinak” a kilétét, akivel szerinte szexuális kapcsolata volt az intézetben. Kedden azonban új részletek derültek ki az üggyel kapcsolatban, amelyek teljesen felkavarták az állóvizet.
Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori nevelője ugyanis arról számolt be Pócs János Youtube-csatornáján, hogy bizonyítékokkal tudja alátámasztani: Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője négymillió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon, és a nem létező „Zsolti bácsiról" beszéljen. Hozzá kell tenni ugyanakkor, a hanganyag hitelességét ugyanakkor az érintett vitatja, állítása szerint az mesterséges intelligencia segítségével készült. Magyar Márton pedig azt állítja: sem ő, sem a portál munkatársai nem fizettek az interjúért.
Csütörtökön egy másik kulcsszereplő, Füssy Angéla, Bangó Sándor mentora is megszólalt, aki egy interjúban többször és határozottan megerősítette, hogy Bangó Sándornak a Kontroll interjúért cserébe „a csillagokat is leígérték az égről” és állítása szerint az interjút követően Bangó Sándor sok pénzt kapott a Kontrolltól. Ezután még az is kiderült, hogy Sanyika korábban Dubajban dolgozott prostituáltként, erről ő maga beszélt.
A kérdést, hogy mit fog lépni a Tisza Párt
A héten történtek fényében Kiszelly szerint a Tisza Párt kommunikációja az ügyben jelenleg „bizonytalansági szakaszban” van, és a következő stratégiák közül válogathat:
- Elhallgathatják a történteket remélve, hogy Pócs János blöfföl, és a történet nem jut el a szélesebb közönséghez, különösen a globalista média visszafogottabb tudósítása miatt.
- Megpróbálhatják relativizálni a történetet Pócs János elleni személyes támadásokkal. Vagy gyárthatnak összeesküvés-elméleteket egy „összehangolt Fidesz-médiaakcióról”.
- Ellentámadásba lendülhetnek egy másik erkölcsi botrányt kirobbantásával, amely elnyomja a történetet.
A szakértő szerint a hitelesség elvesztése nagy árat jelentene a Kontrol.hu-ra épülő tiszás kommunikációs gépezetnek – ez utóbbi különösen veszélyes a Tisza számára, ha a „Marci bácsi” narratíva megragad a közvéleményben, mert a többségi véleményt utólag nagyon nehéz megváltoztatni.
Egyébként súlyosbodhat a Zsolti bácsi ügy következménye: szombaton Ifj. Lomnici Zoltán a Civil Összefogás Fórum számára készített jogi elemzésében arra mutatott rá, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy Bangó Sándor anyagi juttatás fejében tett valótlan állításokat, úgy a jogi felelősség több irányba is kiterjedhet. A szakértő szerint ebben az esetben nemcsak a hamis tanúzás bűncselekménye merül fel, hanem a tanú befolyásolása és a vesztegetés is, amelyek akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők.
A Kontroll hazudhatott a közvéleménynek
A Fidesz-frakció közleményben reagált az ügyre. Azt írták, Magyar Márton hazudott az egész magyar közvéleménynek azzal, hogy tagadta, hogy pénzt juttattak volna Bangó Sándornak a Zsolti bácsi ügyben tett szerepvállalásáért.
Magyar Péternek és a hazugságon ért Magyar Mártonnak haladéktalanul tisztázniuk kell, hogy mit kértek és mennyi pénzt adtak Bangó Sándornak a jobboldal lejáratásáért cserébe
– emelték ki, majd felhívták a figyelmet a napok óta teljes némaságba burkolózó kormánypárti balliberális médiát, hogy „fejezzék be a sunnyogást és az általuk oly fontosnak tartott objektív tájékoztatás követelményeinek megfelelően ne hallgassanak tovább erről a súlyos, egészen a miniszterelnökig elérő botrányról”.
Orbán Viktor is elmondta a véleményét, és nem finomkodott
Szombat este a Hír TV-nek adott interjújában Orbán Viktor is elmondta a véleményét az ügyről. Rámutatott: embereket gyanúsítottak meg politikai célból becsületsértő módon és most már az is tudható, hogy pénzért. Szerinte az, hogy egy nemzetközi eszkort-fiút használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszen, felháborító.
Gyalázatos provokáció, propagandisztikus műbalhé
– jelentette ki.
Hangsúlyozta, a becsületükben megsértett emberek bocsánatkérést kell hogy kapjanak és elégtételt is. Kérdésre megjegyezte az is, az ügyben Magyar Péter miniszterelnöktől nem várható igazából semmi, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. – Miért pont most lenne? – mutatott rá kérdésével a pártelnök.