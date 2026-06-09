Bohár Dániel közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen egy tiszás képviselő látható a parlamenti ülésen. A felvétel szerint Bóka Zsolt szemmel láthatóan küzdött az álmossággal Melléthei-Barna Márton felszólalása közben.

Bealudt a tiszás képviselő Magyar Péter sógorának parlamenti felszólalásán Fotó: Hatlaczki Balázs

A videó főszereplője nem a szónok, hanem az a képviselő lett, aki a felvétel tanúsága szerint egyre nehezebben tudott figyelni az elhangzottakra. Bohár Dániel a videóhoz azt írta: „Micsoda küzdelem látszódik azon az arcon. Végül győzött az álom.”

A felszólalást Melléthei-Barna Márton tartotta, akit gyakran Magyar Péter sógoraként is emlegetnek. Az Országgyűlés ezen a héten kétnapos ülést tart. A keddi ülésen több aktuális politikai kérdés is napirendre került, köztük a migrációs paktum ügye és a kormány álláspontja az uniós szabályozással kapcsolatban.