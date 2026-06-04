Németh Balázs Facebook-bejegyzésben reagált arra az interjúra, amelyet Holló Gábor adott a HVG-nek. A Fidesz politikusa szerint az üzletember nyilatkozata alátámasztja azt a korábbi feltételezést, hogy az Orbán-kormánnyal szemben kritikus tartalmak nagyobb eséllyel jutottak el az olvasókhoz, mint a jobboldali médiumok hírei.

Németh Balázs: Elismerte a tiszás milliárdos, hogy manipulálta az online hírpiacot

Fotó: Facebook/Németh Balázs

Kitálalta tiszás milliárdos

Az interjúban Holló Gábor arról beszélt, hogy a 2022-es országgyűlési választás után döntött úgy, hogy változtat az általa működtetett híraggregátor oldalak működésén. Elmondása szerint felismerte, hogy befolyással van arra, milyen súllyal jelennek meg bizonyos hírek a felületein, és ez közvetetten a Facebookon, illetve a Google rendszerében is hatással lehet a tartalmak elérésére.

A HVG kérdésére Holló Gábor azt is megerősítette, hogy

szándékosan sorolt hátrébb egyes, propagandának nevezett tartalmakat, miközben más cikkeket előrébb helyezett.

Elmondása szerint később az algoritmus működését is ennek megfelelően módosította.

Németh Balázs szerint különösen figyelemre méltó az interjú azon része, amelyben az üzletember arról beszél, hogy