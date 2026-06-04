Elismerte a tiszás milliárdos, hogy manipulálta az online hírpiacot

Németh Balázs Facebook-bejegyzésben reagált arra az interjúra, amelyet Holló Gábor adott a HVG-nek. A Fidesz politikusa szerint az üzletember nyilatkozata alátámasztja azt a korábbi feltételezést, hogy az Orbán-kormánnyal szemben kritikus tartalmak nagyobb eséllyel jutottak el az olvasókhoz, mint a jobboldali médiumok hírei.
Kitálalta tiszás milliárdos
Az interjúban Holló Gábor arról beszélt, hogy a 2022-es országgyűlési választás után döntött úgy, hogy változtat az általa működtetett híraggregátor oldalak működésén. Elmondása szerint felismerte, hogy befolyással van arra, milyen súllyal jelennek meg bizonyos hírek a felületein, és ez közvetetten a Facebookon, illetve a Google rendszerében is hatással lehet a tartalmak elérésére.
A HVG kérdésére Holló Gábor azt is megerősítette, hogy
szándékosan sorolt hátrébb egyes, propagandának nevezett tartalmakat, miközben más cikkeket előrébb helyezett.
Elmondása szerint később az algoritmus működését is ennek megfelelően módosította.
Németh Balázs szerint különösen figyelemre méltó az interjú azon része, amelyben az üzletember arról beszél, hogy
fokozatosan, több éven keresztül változtatta a súlyozást, miközben attól tartott, hogy a beavatkozás nyomai a rendszer kódjában visszakövethetők lehetnek.
A fideszes politikus úgy fogalmazott:
eddig is sokan sejtették, hogy politikai alapon befolyásolják az online nyilvánosságot, azonban szerinte most először hangzott el nyílt beismerés arra vonatkozóan, hogy egy, a Tiszához köthető milliárdos tudatosan alakította a hírek láthatóságát.
Németh Balázs szerint a nyilatkozat azt bizonyítja, hogy az online hírpiac működésébe politikai célból avatkoztak be, és ennek hatása a választókhoz eljutó információk körében is érezhető lehetett. A politikus ezt a demokratikus nyilvánosság szempontjából súlyos kérdésnek nevezte.