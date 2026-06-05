Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

Több ezres tömeg gyűlt össze péntek délután Budapesten, hogy tiltakozzon az Európai Unió migrációs paktuma ellen. A demonstrálók a Kodály köröndtől indultak, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, ahol több ismert jobboldali véleményformáló és közéleti szereplő is felszólalt.

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen

Fotó: Hatlaczki Balázs

A békés felvonulás résztvevői azt üzenték: Magyarország jövőjéről a magyar embereknek kell dönteniük, és nem fogadják el, hogy Brüsszel ráerőltesse akaratát a tagállamokra a migráció kérdésében.

A helyszínen Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy sok olyan emberrel találkozott a tüntetésen, akik azért érkeztek, mert fontosnak tartják Magyarország biztonságának megőrzését.

Most gyülekezünk itt a Kodály köröndön, és megyünk el majd a Kossuth Lajos térre. Szerencsére sokan vagyunk. Sokan vannak itt olyanok, akik nem akarják, hogy tömegével bevándorlók árasszák el Magyarországot Brüsszel és az Európai Bizottság tanácsára

– fogalmazott a politikus.

Németh Balázs egy személyes történetet is megosztott. Elmondása szerint beszélt egy olyan hölggyel, aki néhány évvel ezelőtt Olaszországból költözött vissza Magyarországra.

Olaszország már nem biztonságos, nem érezte annak, Magyarország még az, és azért jött el, hogy ilyen hely is maradjon Magyarország

– mondta a képviselő.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a demonstráció pártpolitikától mentes, és minden olyan magyar embert vártak, aki egyetért azzal, hogy hazánk nem válhat a tömeges migráció célpontjává. Közleményükben azt írták: „Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem az, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk.”

Az eseményt több ismert jobboldali influenszer és közéleti szereplő szervezte, köztük Elizabeth – Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger Laci. A felszólalók egyaránt a nemzeti összefogás és a határok védelmének fontosságát emelték ki.

A Kossuth téren összegyűlt tömeg többször is hangot adott annak a véleményének, hogy Magyarország biztonságát és kulturális identitását meg kell őrizni, és a migrációs kérdésekben továbbra is a magyar emberek akaratának kell érvényesülnie.