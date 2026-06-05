Ez most nem a csend ideje – kemény üzenetet küldtek a migrációs paktum ellen tüntetők

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen.

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Ezt követően kijelentette,

készen állunk arra, hogy megküzdjünk a hazánkért”.

A politikus a Magyar Nemzet szerint kiemelte,

mi hiába védjük a magyar-szerb határt, ha a spanyol és olasz partokon bejönnek a migránsok, aztán a paktum értelmében idehozzák őket”.

Szabó Gergő beszédében egy zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálnia a nyugati országok által felállított csapdába. Az eseményen felszólalt Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója is, aki elmondta, beláthatatlan következményei vannak a migrációnak.

Amint arról beszámoltunk, többezres tömeg vonult a Kodály Köröndtől a Kossuth térre, így tiltakozva az európai uniós migrációs paktum elfogadása ellen. A parlament előtt pedig több jobboldali véleményvezér is felszólal.

Békés vonulásos tüntetés kezdődött Budapesten az európai uniós migrációs paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a parlament épületéhez.

Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem azé, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar emberek hangjának is hallatszania kell”

– írták a nyilvános eseményről a szervezők. Azt is kiemelték, a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondják el a véleményüket.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény pártpolitikától mentes, és a hazáját szerető minden olyan honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth – Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor László és Pityinger László (Dopeman) –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.