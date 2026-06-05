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Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

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Botrány: Magyar Péter az erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen békésen tüntetőket – videó

toroczkai lászló

Ez most nem a csend ideje – kemény üzenetet küldtek a migrációs paktum ellen tüntetők

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Nemzeti egységre szólítanak fel az illegális migráció ügyében a demonstrálók.
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toroczkai lászlótömegmi hazánk mozgalomillegális bevándorlásMagyar Péter

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. 

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Ezt követően kijelentette

készen állunk arra, hogy megküzdjünk a hazánkért”.

A politikus a Magyar Nemzet szerint kiemelte, 

mi hiába védjük a magyar-szerb határt, ha a spanyol és olasz partokon bejönnek a migránsok, aztán a paktum értelmében idehozzák őket”.

Szabó Gergő beszédében egy zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálnia a nyugati országok által felállított csapdába. Az eseményen felszólalt Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója is, aki elmondta, beláthatatlan következményei vannak a migrációnak. 

Amint arról beszámoltunk, többezres tömeg vonult a Kodály Köröndtől a Kossuth térre, így tiltakozva az európai uniós migrációs paktum elfogadása ellen. A parlament előtt pedig több jobboldali véleményvezér is felszólal.

Békés vonulásos tüntetés kezdődött Budapesten az európai uniós migrációs paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a parlament épületéhez.

 

Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem azé, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar emberek hangjának is hallatszania kell”

– írták a nyilvános eseményről a szervezők. Azt is kiemelték, a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondják el a véleményüket.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény pártpolitikától mentes, és a hazáját szerető minden olyan honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth – Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor László és Pityinger László (Dopeman) –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.

Füttykoncert fogadta Magyar Pétert

A demonstrálók nem sokkal 18:30 után a parlamenthez értek, ahol nemsokára megkezdődtek a felszólalások. A tömeg Sulyok Tamást éltette, és Magyar Péter lemondását követelte. Mindeközben a vezérszónok elmondása szerint a demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadják az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezi:

Magyarországnak joga van saját magának döntenie arról, kit enged be az ország területére.

Miközben a tüntetők a Kossuth térre vonultak, a Miniszterelnökség teraszán megjelent Magyar Péter miniszterelnök és Radnai Márk. A kormányfőt, aki elsőként integetni kezdett, majd pedig egy magyar zászlót lengetett, hangos fújolással fogadta a tömeg. Az eseményről Németh Balázs, a Fidesz képviselője egy videót is készített.

 

 

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