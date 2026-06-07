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Tüntetés a Sándor-palotánál – kövesse nálunk élőben!

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A szervezők szerint a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti. A tüntetésen több közéleti szereplő is felszólal, kiállva a közjogi méltóságok mellett, üzenve azt is, hogy a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak. Az Origo frissülő cikkben számol be az eseményről.
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Újabb jobboldali megmozdulásra kerül sor a hétvégén Budapesten: vasárnap a Sándor-palota előtt tartanak támogatói demonstrációt azon közjogi tisztségviselők és állami intézmények vezetői mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme melletti kiállás – írta meg lapunk korábban a tüntetésről.

Fontos figyelmeztetést küldenek Magyar Péternek a tüntetés szervezői
Fontos figyelmeztetést küldenek Magyar Péternek a tüntetés szervezői
Fotó: Facebook/Szabó László

A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólal, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Kohán Mátyás és Skrabski Fruzsina. A szervezők szerint

a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti.

Cikkünk frissül…

Ma tüntetést tartanak a Sándor-palotánál – mutatjuk, mikor és miért

Szabó László szervező korábban úgy nyilatkozott, hogy a demonstrációval azt szeretnék üzenni az érintetteknek:

a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak.

Álláspontja szerint az alkotmányos rend stabilitását szolgálja, hogy bizonyos tisztségek megbízatása nem igazodik a választási ciklusokhoz, ezáltal biztosítva a fékek és ellensúlyok rendszerének működését.

A Fidesz és Orbán Viktor is támogatja a tüntetést

Ahogy korábban már megírtuk, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a tüntetés eseményét.

Június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt

A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

 

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