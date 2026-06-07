Tüntetés a Sándor-palotánál – kövesse nálunk élőben!

Szabó László szervező korábban úgy nyilatkozott, hogy a demonstrációval azt szeretnék üzenni az érintetteknek:

a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak.

Álláspontja szerint az alkotmányos rend stabilitását szolgálja, hogy bizonyos tisztségek megbízatása nem igazodik a választási ciklusokhoz, ezáltal biztosítva a fékek és ellensúlyok rendszerének működését.

A Fidesz és Orbán Viktor is támogatja a tüntetést

Ahogy korábban már megírtuk, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a tüntetés eseményét.

Június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt.

A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint: