Újabb jobboldali megmozdulásra került sor a hétvégén Budapesten: vasárnap a Sándor-palota előtt tartottak támogatói demonstrációt azon közjogi tisztségviselők és állami intézmények vezetői mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme melletti kiállás.

Ilyen volt a vasárnapi szimpátiatüntetés + videó



A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólalt, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Huth Gergely és Skrabski Fruzsina. A szervezők szerint