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Magyar Péter

Ilyen volt a vasárnapi szimpátiatüntetés – videó

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A tüntetésen több közéleti szereplő is felszólalt, kiállva a közjogi méltóságok mellett, üzenve azt is, hogy a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak.
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Magyar Péterelnökállamisulyok tamáshuth gergelysándor - palotavasárnapi szimpátiatüntetés

Újabb jobboldali megmozdulásra került sor a hétvégén Budapesten: vasárnap a Sándor-palota előtt tartottak támogatói demonstrációt azon közjogi tisztségviselők és állami intézmények vezetői mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme melletti kiállás.

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Ilyen volt a vasárnapi szimpátiatüntetés + videó


A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólalt, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Huth Gergely és Skrabski Fruzsina. A szervezők szerint

a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti.

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Galéria: Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett

 

A fenyegetett hivatalnokok név szerint:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

A hangulatos eseményről Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője tett közzé videót a közösségi oldalán.

 

 

 

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