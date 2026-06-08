Ilyen volt a vasárnapi szimpátiatüntetés – videó

Újabb jobboldali megmozdulásra került sor a hétvégén Budapesten: vasárnap a Sándor-palota előtt tartottak támogatói demonstrációt azon közjogi tisztségviselők és állami intézmények vezetői mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme melletti kiállás.
A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólalt, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Huth Gergely és Skrabski Fruzsina. A szervezők szerint
a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti.
A fenyegetett hivatalnokok név szerint:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
A hangulatos eseményről Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője tett közzé videót a közösségi oldalán.