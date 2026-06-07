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Sulyok Tamás

Ma tüntetést tartanak a Sándor-palotánál – mutatjuk mikor és miért

1 órája
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Újabb jobboldali megmozdulásra kerül sor a hétvégén Budapesten: vasárnap a Sándor-palota előtt tartanak támogatói demonstrációt azoknak a közjogi tisztségviselőknek és állami intézmények vezetőinek a mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők közlése szerint a rendezvény célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme melletti kiállás.
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Sulyok TamásOrbán Viktortüntetés

Három napon belül immár a második jelentős jobboldali demonstrációt rendezik meg Budapesten. A pénteki, migrációs paktum elleni tüntetést követően vasárnap délután a Sándor-palota előtt tartják a „Ne féljetek!” elnevezésű szimpátiatüntetést, amelynek célja támogatásáról biztosítani azokat a közjogi méltóságokat és állami intézményvezetőket, akiknek távozását Magyar Péter szorgalmazza - írja a Magyar Nemzet.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólal, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Kohán Mátyás és Skrabski Fruzsina. A szervezők szerint a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti.

Szabó László szervező korábban úgy nyilatkozott, hogy a demonstrációval azt szeretnék üzenni az érintetteknek: a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak. Álláspontja szerint az alkotmányos rend stabilitását szolgálja, hogy bizonyos tisztségek megbízatása nem igazodik a választási ciklusokhoz, ezáltal biztosítva a fékek és ellensúlyok rendszerének működését.

Véleménye szerint veszélyes precedenst teremtene, ha egy kormány vagy politikai erő nyomásgyakorlással kényszeríthetne távozásra közjogi méltóságokat vagy intézményvezetőket, mivel ez a jövőben más kormányok számára is követendő mintává válhatna.

A Fidesz és Orbán Viktor is támogatja az eseményt

Ahogy korábban már megírtuk Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a tüntetés eseményét.

Június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt

– Ki kell állnunk a fenyegetett és lemondásra felszólított köztisztviselők mellett. Ez az egész nemzet érdeke – mondta a Magyar Nemzetnek Szabó László, a vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője.

A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

 

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