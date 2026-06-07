Ma tüntetést tartanak a Sándor-palotánál – mutatjuk mikor és miért

Három napon belül immár a második jelentős jobboldali demonstrációt rendezik meg Budapesten. A pénteki, migrációs paktum elleni tüntetést követően vasárnap délután a Sándor-palota előtt tartják a „Ne féljetek!” elnevezésű szimpátiatüntetést, amelynek célja támogatásáról biztosítani azokat a közjogi méltóságokat és állami intézményvezetőket, akiknek távozását Magyar Péter szorgalmazza - írja a Magyar Nemzet.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólal, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Kohán Mátyás és Skrabski Fruzsina. A szervezők szerint a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti.

Szabó László szervező korábban úgy nyilatkozott, hogy a demonstrációval azt szeretnék üzenni az érintetteknek: a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak. Álláspontja szerint az alkotmányos rend stabilitását szolgálja, hogy bizonyos tisztségek megbízatása nem igazodik a választási ciklusokhoz, ezáltal biztosítva a fékek és ellensúlyok rendszerének működését.

Véleménye szerint veszélyes precedenst teremtene, ha egy kormány vagy politikai erő nyomásgyakorlással kényszeríthetne távozásra közjogi méltóságokat vagy intézményvezetőket, mivel ez a jövőben más kormányok számára is követendő mintává válhatna.

A Fidesz és Orbán Viktor is támogatja az eseményt

Ahogy korábban már megírtuk Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a tüntetés eseményét.