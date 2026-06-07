Ma tüntetést tartanak a Sándor-palotánál – mutatjuk mikor és miért

Három napon belül immár a második jelentős jobboldali demonstrációt rendezik meg Budapesten. A pénteki, migrációs paktum elleni tüntetést követően vasárnap délután a Sándor-palota előtt tartják a „Ne féljetek!” elnevezésű szimpátiatüntetést, amelynek célja támogatásáról biztosítani azokat a közjogi méltóságokat és állami intézményvezetőket, akiknek távozását Magyar Péter szorgalmazza - írja a Magyar Nemzet.
A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólal, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Kohán Mátyás és Skrabski Fruzsina. A szervezők szerint a kezdeményezés hátterében az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők lemondását sürgeti.
Szabó László szervező korábban úgy nyilatkozott, hogy a demonstrációval azt szeretnék üzenni az érintetteknek: a jövőben se engedjenek a rájuk nehezedő politikai nyomásnak. Álláspontja szerint az alkotmányos rend stabilitását szolgálja, hogy bizonyos tisztségek megbízatása nem igazodik a választási ciklusokhoz, ezáltal biztosítva a fékek és ellensúlyok rendszerének működését.
Véleménye szerint veszélyes precedenst teremtene, ha egy kormány vagy politikai erő nyomásgyakorlással kényszeríthetne távozásra közjogi méltóságokat vagy intézményvezetőket, mivel ez a jövőben más kormányok számára is követendő mintává válhatna.
A Fidesz és Orbán Viktor is támogatja az eseményt
Ahogy korábban már megírtuk Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a tüntetés eseményét.
Június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt.
– Ki kell állnunk a fenyegetett és lemondásra felszólított köztisztviselők mellett. Ez az egész nemzet érdeke – mondta a Magyar Nemzetnek Szabó László, a vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője.
A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.