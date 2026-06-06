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sulyok tamás

Fontos eseményre hívja szimpatizánsait a Fidesz

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A vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetésen az ellen tiltakoznak, hogy a miniszterelnöki nyomás hatására távozzanak a hivatalukból azok a vezetők, akiknek mandátumát az alaptörvény védi.
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sulyok tamáskurucz dánielne féljetek!szimpátiatüntetés magyarország állami intézményvezetői mellettMagyar Péter

A rendezvényen, amelyet a Sándor-palota előtt fognak megtartani, a szervezők együttműködnek a CitizenGO-val, amely korábban petíciót indított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása érdekében. Ennek nyomán a tüntetésen felszólal Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője és a rendezvény egyik szervezője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina is.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Mint ismert, június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Én is támogatom. Mindennek van határa

– szögezte le a Fidesz elnöke.

Június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt

– Ki kell állnunk a fenyegetett és lemondásra felszólított köztisztviselők mellett. Ez az egész nemzet érdeke – mondta a Magyar Nemzetnek Szabó László, a vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője.

A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

 

 

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