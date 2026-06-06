Fontos eseményre hívja szimpatizánsait a Fidesz

A rendezvényen, amelyet a Sándor-palota előtt fognak megtartani, a szervezők együttműködnek a CitizenGO-val, amely korábban petíciót indított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása érdekében. Ennek nyomán a tüntetésen felszólal Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője és a rendezvény egyik szervezője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina is.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Mint ismert, június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Én is támogatom. Mindennek van határa

– szögezte le a Fidesz elnöke.