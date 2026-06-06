Fontos eseményre hívja szimpatizánsait a Fidesz

A rendezvényen, amelyet a Sándor-palota előtt fognak megtartani, a szervezők együttműködnek a CitizenGO-val, amely korábban petíciót indított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása érdekében. Ennek nyomán a tüntetésen felszólal Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője és a rendezvény egyik szervezője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina is.
Mint ismert, június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Én is támogatom. Mindennek van határa
– szögezte le a Fidesz elnöke.
Június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt.
– Ki kell állnunk a fenyegetett és lemondásra felszólított köztisztviselők mellett. Ez az egész nemzet érdeke – mondta a Magyar Nemzetnek Szabó László, a vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője.
A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.