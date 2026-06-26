A Tisza-kormány több minisztere is meghívást kapott Tusványosra

Németh Zsolt a napokban jelentette be, hogy idén július 21. és 26. között rendezik meg a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet. Az előadók között természetesen ott lesz Orbán Viktor is, aki hagyományosan Tusványos főszónoka.

Fotó: Bach Máté

Magyar Péter éveken keresztül részt vett a Tusványoson, de csak, mint vendég. Rendszeresen az első sorban ülve tapsolt Orbán Viktor miniszterelnöknek. Tavaly már nem hívták meg, amit nehezményezett is.

És önök mégis gyávák meghívni erre a magyar miniszterelnököt. Miért van az, hogy a bujkáló Orbán Viktor ott lesz?”

– tette fel a kérdést a jelenlegi kormányfő, akit láthatóan frusztrál, hogy idén sem lehet a résztvevők közt.

Miután Magyar sérelmezte, hogy nem hívják meg, megkérdeztük erről és a további meghívásokról is a politikust.

Tusványos a párbeszéd és a demokrácia kultúrájának a rendezvénye

Egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre és kit nem.

Magyar Peter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket. Tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye

– válaszolt Németh, akit arról is kérdeztünk, hogy több tiszás politikus is meghívást kapott a Tusványos 35-re. Van visszajelzés, akár pozitív, akár negatív? Válaszában a frakcióvezető-helyettes elmondta,

„Tusványos szervezői minden évben törekednek arra, hogy az esemény programja minél színesebb legyen és a társadalmunkat érintő témaköröket átfogja. Ennek értelmében minden évben meghívunk úgy szakértőket, civileket, mint politikai pártok és kormányok képviselőit is és ez idén sem történt másként.

A Tisza-frakcióból meghívást kapott Bujdosó Andrea frakcióvezető asszony, Velkey György László államtitkár úr, Lannert Judit miniszter asszony, Bóna Szabolcs János miniszter úr, Tarr Zoltán miniszter úr, Kármán András miniszter úr és Kapitány István miniszter úr.

Sajnálatos módon azt a választ kaptuk, hogy a kormány és a Tisza-frakció tagjai nem vesznek részt az eseményen.”

Arra is rákérdeztünk Tusványos egyik alapítójánál, hogy a jelenlegi turbulens politikai helyzetben

mit üzen nekünk magyaroknak Tusványos szlogenje, a Veled teljes?

„Tusványos minden időkben megőrizte értékeit, irányt mutatott és mutat a mai napig. Itt évtízedekre visszamenőleg barátságok, házasságok születtek. Sokak számára Tusványos az a pont, ahol minden évben találkoznak, együtt gondolkodnak, vitatkoznak és buliznak, könnyebb és nehezebb időkben is. Egyfajta teljesség, amiben mindenkinek helye van.

Ezért az eltelt 35 év örökség és felelősség is, amelyet feladatunk megtartani és tovább vinni”

– fejtette ki Németh Zsolt.