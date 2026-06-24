Nyilvánosságra kerülhetnek az ügynökakták a Tisza Párt törvényjavaslata alapján

A Tisza Párt által benyújtott törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata, amely kiterjedne az 1990. február 14. előtt keletkezett iratokra, adatokra és az irattározás körülményeire. Az ügynökakták ügye akár le is zárulhat, kérdéses, milyen bizottságot állítanak fel és az hogyan végzi a dolgát.

Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton jegyzi az ügynökaktákról szóló törvényjavaslatot

Fotó: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom

Az ügynökakták megnyitásával információs kárpótlást valósítana meg a Tisza

„Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról” – címet viseli a törvényjavaslat, amely a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló, pártállami eredetű iratanyag teljes körű felülvizsgálatára alkotna meg a kormánypárt.

A javaslat azt tartalmazza, hogy a felülvizsgálatban részt kell, hogy vegyenek az e tárgykörrel foglalkozó szakemberek, kutatók, ugyanis az előterjesztő szerint csak

így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg.

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője által benyújtott törvényjavaslat

létrehozza a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja,

javasolja, hogy a bizottság tizenegy tagból álló testület legyen, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére,

a nemzetbiztonsági szolgálatok teljeskörűen beszámolnak a bizottság számára a kezelésükben álló minősített iratokról.

A törvény módosításával és a bizottság munkájával egy időben még további két törvény módosítását tartja szükségesnek a Tisza, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvények módosítását.

Lapunk korábban megírta, Magyar Péter bejelentette, hogy az 56-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolva

nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynökaktákat.

Magyar Péter emellett bejelentette egy vizsgálóbizottság felállítását is a rendszerváltás privatizációja során szerzett vagyonok állambiztonsági kapcsolatainak a feltárására.