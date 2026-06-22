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Gyurcsány Ferenc

Új életet kezd Gyurcsány Ferenc, meglepő helyre költözik a volt miniszterelnök

1 órája
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Új fejezet kezdődik Gyurcsány Ferenc életében: a volt miniszterelnök közölte, hogy egy kétszáz éves egykori malomépületet vásároltak Ecsegen, ahol a jövőben idejük jelentős részét töltik majd. Bár ősszel Zuglóba is költöznek, Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, hogy a belátható jövőben kizárólag íróként kíván megjelenni a nyilvánosság előtt.
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Gyurcsány FerencZuglóEcseg

„Ecsegre költözöm? Is.” – írta sejtelmesen közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc, majd kifejtette: legkisebb fia, Marci miatt nem szakadnak el teljesen a fővárostól. Ősszel Budapesten belül is költöznek, méghozzá Zuglóba, egy régi bérház lakásába viszont amikor csak lehet, Ecsegen lesznek.

Gyurcsány Ferenc bejelentette, kisfiával Ecsegre költözik és elsősorban írással szeretne foglalkozni (Fotó: Polyák Attila)
Gyurcsány Ferenc bejelentette, kisfiával Ecsegre költözik és elsősorban írással szeretne foglalkozni (Fotó: Polyák Attila)

Mint írta, a múlt héten megvettek egy régi, nagyjából kétszáz éves, egykori malomépületet – az elkövetkezendő időben itt fognak dolgozni, Gyurcsány Ferencnek az olvasás és írás mellett  a következő pár évben ezzel fognak telni az ecsegi napjai.

„Ecsegben van valami különös sűrűség: patak, domb, régi várhely, pincesor, templom, források — egy kis falu, amely mögött meglepően hosszú történet áll. A faluvégen, a Cserhát erdejébe illeszkedik az egykori Gyenes-féle vízimalom épülete. Régóta lakóházként szolgált, és így fog szolgálni a következőkben is. Nem fogunk bezárkózni. Élni fogunk a faluval, a faluban”– ecsetelte.

Emlékezetes, az egykori baloldali miniszterelnökkel utoljára a 97. Ünnepi Könyvhéten lehetett nyilvánosan találkozni, amikor műveit dedikáltatta. A Magyar Nemzet kérdésére elmondta, egyáltalán nem tervez visszatérni a közéletbe, sem politikusként, sem politikai kommentátorként, de nem lát még elég messzire a jövőben.

A belátható időn belül velem csak íróként fognak találkozni

– szögezte le.

 

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