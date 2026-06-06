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őrsi gergely

Óbuda után a II. kerület is a börtönből lesz irányítva

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Miközben a nyomozóhatóságok munkájának eredményeként Őrsi Gergely a következő egy hónapot rácsok mögött tölti, felmerül a kérdés, vajon ki fogja addig is irányítani a II. kerületet?
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őrsi gergelymagyar nemzetóbudaóbuda - békásmegyerletartóztatás

A II. kerület volt szocialista polgármestere a letartóztatása után a közösségi oldalán azt írta: az önkormányzat a jelenlegi helyzetben is működik, feladatait zökkenőmentesen ellátja. A Magyar Nemzet szerint hangsúlyozta, hogy továbbra is a kerület boldogulását és fejlődését tartja a legfontosabbnak.

Nyomozók jelentek meg Őrsi gergyely lakásánál és a hivatalában Facebook/Őrsi Gergely
Fotó: Facebook/Őrsi Gergely

Na de mi fog történni az általa irányított kerülettel? Erre jó példa a III. kerület története. Óbuda-Békásmegyer polgármestere ugyanis 2024 augusztusától 2025 májusáig a rácsok mögül irányította a kerületét. A kerületvezető azonban nem volt hajlandó lemondani, és még a fizetését, illetve a munkába járásért járó költségtérítését is felvette. 

Mindeközben helyette Burján Ferenc alpolgármester irányította több-kevesebb sikerrel a kerületet. 

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, a bíróság harminc napra elrendelte Őrsi Gergely II. kerületi volt szocialista polgármester, és fideszes elődje, Láng Zsolt, illetve az óbudai Fidesz vezetője, Puskás Péter és Molnár Zsolt egykori MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását – közölte megkeresésünkre az ügyészség. A Momentum két volt politikusát, valamint két másik személyt ugyancsak letartóztattak.

A politikusokat kedden állították elő, az ügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt nyomoz. A nyomozó ügyészek több tíz milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is folyamatban van.

 

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