A június 13-i kongresszus a Fidesz történetének egyik legfontosabb belső eseménye lehet az elmúlt években. A választási vereség után a pártnak egyszerre kell értékelnie a kudarc okait, kijelölnie a következő időszak irányát és erőt mutatnia saját tábora felé – írja a Magyar Nemzet.

Újratervezés előtt a Fidesz: fontos kongresszus jön a választási vereség után

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A lap szerint a Fidesz környezetében egyre többen várnak részletesebb önértékelést a pártvezetéstől. Több háttérbeszélgetésben is felmerült, hogy a szervezetnek őszintén kell szembenéznie a vereség okaival, miközben a digitális kommunikáció és a fiatalabb választók megszólítása is kiemelt feladattá vált.

Közben már megkezdődött a párt újjászervezése. A Fidesz újraalapította önkormányzati kabinetjét, amelynek vezetését Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter vállalta el. Emellett létrejött a Védvonal nevű szervezet, folyamatban van a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád vezetésével, valamint készül a Fidesz Európa Klubja is, amelyen Bóka János dolgozik.

A pártban több politikus szerint Orbán Viktor továbbra is meghatározó integráló szerepet tölt be, és a kongresszuson várhatóan ismét megválasztják pártelnöknek. A lap szerint ugyanakkor a rendezvény nem feltétlenül lesz teljesen konfliktusmentes, mivel egyes küldöttek kritikus felszólalásokra készülnek, míg mások a távolmaradást fontolgatják.

A Magyar Nemzet szerint a Fidesz jelenleg történetének egyik legnehezebb időszakát éli, ezért a kongresszus tétje jóval nagyobb egy szokásos tisztújításnál: a párt jövőbeli működésének, szervezeti felépítésének és politikai stratégiájának alapjait is meghatározhatja a következő évekre.