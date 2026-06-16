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uniós források

A parlamentben kiderült: a tiszások nem is értik, miért baj lemondani Magyarország szuverenitásáról

3 órája
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A keddi parlamenti vitanapon kiderült, hogy a tiszások nem is értik, miért baj lemondani Magyarország szuverenitásáról. Az uniós forrásokról szóló törvényjavaslat országgyűlési vitája van napirenden, Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint a tiszások nem is értik, hogy mit csinálnak.
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uniós forrásokországgyűlésTisza-frakciószuverenitástörvényTisza-kormány

Rendkívül veszélyes, amit a Tisza Párt csinál! Lemondanak Magyarország szuverenitásáról. Sajnos a kormánypárti képviselők egy része nem is érti, ez miért baj – írta Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese Facebook videó-bejegyzéséhez kedden azzal kapcsolatban, hogy folyik az uniós forrásokról szóló törvényjavaslat vitája.

A tiszásoknak halvány lila gőzük sincs, hogy miről mondanak le éppen az uniós források érdekében,

A tiszásoknak halvány lila gőzük sincs, hogy miről mondanak le éppen az uniós források érdekében
Fotó: Polyák Attila

A politikus hangsúlyozta, ez most egy olyan ügy, ahol egészen elképesztő módon kijött – sértődés ne essék, tette hozzá – az intellektuális különbség a Fidesz-KDNP frakció tagjai és felszólalói, valamint a Tisza frakció tagjai és felszólalói között.

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Az uniós forrásokért szuverenitásról lemondani hiba

Németh Balázs megjegyezte,

a tiszások nem is értik, hogy mit csinálnak, lemondanak Magyarország szuverenitásáról, és ez közép és hosszú távon óriási gondokat okozhat, rendkívüli veszéllyel jár.

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