A parlamentben kiderült: a tiszások nem is értik, miért baj lemondani Magyarország szuverenitásáról

Rendkívül veszélyes, amit a Tisza Párt csinál! Lemondanak Magyarország szuverenitásáról. Sajnos a kormánypárti képviselők egy része nem is érti, ez miért baj – írta Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese Facebook videó-bejegyzéséhez kedden azzal kapcsolatban, hogy folyik az uniós forrásokról szóló törvényjavaslat vitája.



A tiszásoknak halvány lila gőzük sincs, hogy miről mondanak le éppen az uniós források érdekében

Fotó: Polyák Attila

A politikus hangsúlyozta, ez most egy olyan ügy, ahol egészen elképesztő módon kijött – sértődés ne essék, tette hozzá – az intellektuális különbség a Fidesz-KDNP frakció tagjai és felszólalói, valamint a Tisza frakció tagjai és felszólalói között.