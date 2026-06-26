Dráguló taxizás, teljes köztéri reklámtilalom – ezekről dönthet ma a Fővárosi Közgyűlés

Több személyi kérdés is szerepel a mintegy negyven előterjesztés között. Mivel május 8-ával Nagy Ervin kulturális államtitkár lemondott a Pro Cultura Urbis Közalapítványban viselt kuratóriumi tagságáról, ezért a helyére új tagot választanak. A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 2025. januárjában megválasztott ügyvezetője, Erdődi Katalin 2026. december 31. napjával kezdeményezte a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közgyűlés arra készül, hogy Erdődi felmondását elfogadja, az ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki.

A Fővárosi Közgyűlés Forrás: BUDAPEST.HU

Átfogó közterületi reklámtilalom jöhet

Az Országgyűlés 2026. június 23-án elfogadta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az új törvény széleskörű szabályozási autonómiát ad a helyi önkormányzatok számára, lehetővé téve azt, hogy rendeletben határozzanak meg olyan területeket, ahol reklám, reklámhordozó nem helyezhető el. A városvezetés azt javasolja többek között, hogy a közgyűlés általános jelleggel tilalmazza Budapest közterületei az óriásplakátok és más hasonló méretű reklámeszközök elhelyezését.

Drágulhat a taxizás

A képviselők javaslatot tesznek a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló önkormányzati rendelet módosítására. A taxis érdekképviseletek azt szeretnék, ha az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 520, a percdíj pedig 130 forintra emelkedne.

Scherer Péter emlékhelyet kap a Margitszigeten

Mint arról az Origo beszámolt, Gulyás Gergely Kristóf fideszes frakcióvezető-helyettes kezdeményezi, hogy a Fővárosi Önkormányzat Scherer Péter emléke előtt tisztelegve a Margitszigeten található, általa kedvelt két platánfa közelében emléktáblát, vagy emléktáblával ellátott padot helyezzen el. Az emlékhely egyszerre szolgálná egy kiemelkedő művész életművének megőrzését, valamint Budapest kulturális emlékezetének gazdagítását. A kezdeményezést Scherer Péter családjával előzetesen egyeztették.