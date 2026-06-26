Dráguló taxizás, teljes köztéri reklámtilalom – ezekről dönthet ma a Fővárosi Közgyűlés

Több személyi kérdés is szerepel a mintegy negyven előterjesztés között. Mivel május 8-ával Nagy Ervin kulturális államtitkár lemondott a Pro Cultura Urbis Közalapítványban viselt kuratóriumi tagságáról, ezért a helyére új tagot választanak. A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 2025. januárjában megválasztott ügyvezetője, Erdődi Katalin 2026. december 31. napjával kezdeményezte a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közgyűlés arra készül, hogy Erdődi felmondását elfogadja, az ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki.
Átfogó közterületi reklámtilalom jöhet
Az Országgyűlés 2026. június 23-án elfogadta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az új törvény széleskörű szabályozási autonómiát ad a helyi önkormányzatok számára, lehetővé téve azt, hogy rendeletben határozzanak meg olyan területeket, ahol reklám, reklámhordozó nem helyezhető el. A városvezetés azt javasolja többek között, hogy a közgyűlés általános jelleggel tilalmazza Budapest közterületei az óriásplakátok és más hasonló méretű reklámeszközök elhelyezését.
Drágulhat a taxizás
A képviselők javaslatot tesznek a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló önkormányzati rendelet módosítására. A taxis érdekképviseletek azt szeretnék, ha az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 520, a percdíj pedig 130 forintra emelkedne.
Scherer Péter emlékhelyet kap a Margitszigeten
Mint arról az Origo beszámolt, Gulyás Gergely Kristóf fideszes frakcióvezető-helyettes kezdeményezi, hogy a Fővárosi Önkormányzat Scherer Péter emléke előtt tisztelegve a Margitszigeten található, általa kedvelt két platánfa közelében emléktáblát, vagy emléktáblával ellátott padot helyezzen el. Az emlékhely egyszerre szolgálná egy kiemelkedő művész életművének megőrzését, valamint Budapest kulturális emlékezetének gazdagítását. A kezdeményezést Scherer Péter családjával előzetesen egyeztették.
A Fidesz több közterület-felügyelőt akar a kelenföldi pályaudvarhoz
Szepesfalvy Anna frakcióvezető és Szécsényi Dániel fideszes képviselők kezdeményezik, hogy a városvezetés haladéktalanul gondoskodjon az Etele téren és a kelenföldi aluljáróban a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság által foglalkoztatott közterület-felügyelők emelt létszámú jelenlétéről. Az elmúlt időszakban ugyanis több lakossági megkeresés érkezett Újbuda, különösen az Etele tér és környezete állapotával kapcsolatban.
Gulyás Gergely Kristóf és Havasi Zoltán javasolják, hogy főpolgármester éljen felterjesztési jogával, és kezdeményezze a kormánynál, hogy a települési önkormányzatok által telepített és üzembe helyezett sebességmérő kamerák felvételei, mérései alapján kiszabott bírság összegének 50 százaléka az azt telepítő önkormányzatot illesse meg, és azok kizárólag a helyi közúthálózat fenntartására, fejlesztésére legyenek felhasználhatóak.