Újraéledhet a V4? Öt pontban értékelte a csúcstalálkozót az elemző

A visegrádi együttműködés jövőjéről, a háború okozta korábbi feszültségekről és egy nagyszabású közlekedési fejlesztés lehetőségéről is szó esett a gödöllői V4-csúcstalálkozón. Az eseményről öt pontban közölt elemzést Deák Dániel a Facebook-oldalán.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Gödöllőn találkoztak a V4-ek vezetői

Az elemző szerint a V4-es együttműködés Orbán Viktor számára is kiemelt jelentőségű volt. Az illegális bevándorlás kérdésétől kezdve számos fontos ügyben működött együtt Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia. Rendszeresek voltak az uniós csúcsok előtti egyeztetések, és a visegrádi országok több kérdésben összehangolták lépéseiket Brüsszelben.

Az elemző arra is kitért, hogy a V4-es együttműködés Orbán Viktor kormányzásának végére mélypontra jutott. Ennek fő oka az volt, hogy

az Ukrajnát teljes mellszélességgel támogató lengyel vezetés nem tudta elfogadni a volt kormányfő békepárti álláspontját a háború ügyében.

Az elemzés szerint Orbán Viktor pártcsaládjában politizáló Andrej Babiš, valamint a háború kapcsán Orbán Viktoréhoz hasonló álláspontot képviselő Robert Fico esetében ilyen jellegű konfliktus nem alakult ki.

Deák Dániel úgy látja, Magyar Péter győzelmével megváltozott Magyarország álláspontja a háború kérdésében.

Az ország immár támogatja Ukrajna uniós tagságát és felfegyverzését.

Az elemzés szerint Donald Tusk Magyar Péter egyik legfontosabb szövetségese, így elhárult a fő akadály a visegrádi együttműködés folytatása elől, Lengyelország pedig ismét hajlandó részt venni a közös munkában.

A találkozón elhangzott nyilatkozatokról az elemző azt írta, hogy Donald Tusk érezhetően lelkes Magyar Péter iránt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a cseh és a szlovák kormányfő inkább a diplomáciában megszokott kijelentéseket tette, hangsúlyozva elkötelezettségüket a V4-ek kapcsolatainak erősítése mellett. Az elemző emlékeztetett arra is, hogy a V4-ek soros elnökségét Szlovákia veszi át, Robert Fico pedig már ismertette az elnökségi programot.

Az elemzés szerint Magyar Péter egy Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasútvonal tervét is átadta partnereinek. A cél, hogy a szlovák elnökség idején megszerezzék a projekthez szükséges európai uniós támogatást. A felek emellett megállapodtak abban is, hogy visszatérnek a korábban bevált gyakorlathoz: az uniós csúcsok és ülések előtt egyeztetik álláspontjaikat, és minél több kérdésben egységesen lépnek fel.