Vagyonnyilatkozatok: Kapitány István és Radnai Márk is az utcára kerülhet, ha igaz, amit Magyar Péter prédikál

Ezen a héten több olyan vagyonnyilatkozat is nyilvánosságra került a Tisza Párt képviselői, sőt egyes kormánytagok részéről is, amelyek izgalmas kérdéseket vetnek fel a Magyar Péter által a hamis vagy hiányos bevallásokkal szemben meghirdetett szigorú fellépés kapcsán. Ha ugyanis a miniszterelnök komolyan gondolja a parlamenti képviselők átláthatóságának fokozását, fel kell lépnie a saját párttársaival szemben is.

A Tisza radikálisan írja át a vagyonnyilatkozati rendszert Fotó: Facebook

A kormány kedden benyújtott uniós törvénycsomagja radikálisan átírja az évtizedek óta kritizált vagyonnyilatkozati rendszert.

Ha elfogadják, a jövőben az Integritás Hatóság fogja ellenőrizni a dokumentumokat, és súlyos büntetés vár arra, akiről kiderül, hogy valótlanságot írt bele, hiányos nyilatkozatot tett vagy a határidőre nem teljesítette a kötelezettséget. Akár két év börtönbüntetést is kaphat, aki megpróbálja eltitkolni a vagyonát, vagy szándékosan valótlanságot ír a vagyonnyilatkozatába.

Vége a következmények nélküli vagyonnyilatkozatok korszakának

– hangsúlyozták a Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldalán.

Most eldől, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak-e

Mint arról az Origo beszámolt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy négy ingatlanban van érdekeltsége, van egy Maseratija és hatmilliárd forintnyi befektetése.

Egy „apróság” lemaradt: a miniszter haszonélvezeti joggal rendelkezik lánya balatongyöröki villájában, de ez nem került be a vagyonnyilatkozatába, pedig fel kellett volna tüntetni.

Rost Andrea kulturális kormánybiztos vagyonnyilatkozatából egy nagy értékű solymári villa maradt ki.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és kormánybiztosa is kellemetlen magyarázkodásra kényszerült. Vagyonnyilatkozata alapján a választások után egy 53 négyzetméteres budapesti lakást, valamint két, nagy értékű BMW személyautót kapott ajándékba.

Később azzal védekezett, hogy az autókat korábban is ő használta, de családi okok miatt csak később kerültek a nevére.

Ez azonban újabb kérdéseket vet fel, hiszen ha valóban „visszakapta” a járműveket, akkor aligha lehetett számára ismeretlen azok valós értéke. Márpedig a Radnai Márk által egy riportban meghtározott 4 millió forintos összérték nehezen egyeztethető össze két BMW valós piaci árával.