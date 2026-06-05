Börtön járhat a pontatlanságért: bekeményít a kormány a politikusi vagyonnyilatkozatok ügyében

Jelentősen átalakul a vagyonnyilatkozati rendszer: részletesebb és alaposabb vagyonnyilatkozatokat ír elő a kormány minden közszereplőnél – jelentette be Vitézy Dávid a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Az építési és közlekedési miniszter úgy fogalmazott: „Ha valaki kifelejt egy vadászkastélyt, egy jachtot, egy fél lakást a vagyonnyilatkozatából, akkor ezt a hatóság ellenőrizni tudja.”

Vitézy Dávid bejelentette, a Tisza-kormány szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, a szabadságvesztés terhe is bekerül a törvénybe (Fotó: Mirkó István)

Létrehozzák a megfelelő jogszabályi felhatalmazás az Integritás Hatóság számára, annak hozzáférése lesz minden olyan adatbázishoz, ahol ellenőrizheti ezeket az adatokat. Vitézy Dávid elmondása szerint először egy hiánypótlási kör fog indulni, majd az arra felhatalmazott testület megindíthatja a tisztségtől való megfosztás eljárását. A törvényjavaslat szerint

a vagyonnyilatkozatból való lényeges információ elhallgatásért 2 évig terjedő szabadságvesztés jár.

Vádkorrekciós eljárást is létrehoznak, az Integritás Hatóságnak joga lehet kikényszeríteni a bíróság előtt a nyomozás folytatását és a közbeszerzéseknél is beavatkozhat szükség esetén. – Szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, valamint átláthatóvá teszik a magántőkealapok szabályozását is. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, pedig ez nem volt része az elvárásoknak – ecsetelte a miniszter. Az Origo teljes tudósítását ezen cikkben tudja elolvasni.