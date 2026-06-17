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Magyar Péter

Megkezdődik a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása

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A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb hivatal kerül felállításra. Magyar Péter egyelőre részleteket nem közölt, csak annyit, hogy jövő héttől megkezdődik a Vagyonvisszaszerzési Hivatal körüli jogalkotás.
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Magyar PéterTisza PártNemzeti vagyonTisza-kormány

Magyar Péter a Facebookon jelentette be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok kidolgozásának megkezdését.

Magyar Péter bejelentette, hogy megkezdődik a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása
Magyar Péter bejelentette, hogy megkezdődik a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása Forrás: Facebook/Magyar Péter

A hivatallal kapcsolatos munka a jövő héten kezdődik meg.

A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz”

 – jelentette be a kormányfő.

 

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