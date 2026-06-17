Megkezdődik a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb hivatal kerül felállításra. Magyar Péter egyelőre részleteket nem közölt, csak annyit, hogy jövő héttől megkezdődik a Vagyonvisszaszerzési Hivatal körüli jogalkotás.
Magyar Péter a Facebookon jelentette be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok kidolgozásának megkezdését.
A hivatallal kapcsolatos munka a jövő héten kezdődik meg.
A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz”
– jelentette be a kormányfő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!