Varga Judit üzent a magyaroknak – ezt látni kell

Szellemes hasonlattal szemléltette hazánk állapotát Orbán Viktor, a tisztújító kongresszuson úgy fogalmazott: „A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit”. A kijelentéssel arra utalt, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter éveken át élt bántalmazó kapcsolatban volt férjével, Magyar Péterrel. A pártelnök úgy véli, ugyanazok a mintázatok figyelhetők meg a kormány és a magyar emberek viszonyában, amelyekről Varga Judit korábban a saját kapcsolatával összefüggésben beszélt.

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson Varga Judit korábbi kapcsolatával szemléltette az ország állapotát (Fotó: Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a közösségi oldalán is megosztotta kijelentését, amelyhez hozzáfűzte: „Team Judit”. A pártelnök ezzel nemcsak megerősítette a kongresszuson elhangzott üzenetét, hanem nyíltan közösséget is vállalt Varga Judittal. A Telex megkereste a kijelentés kapcsán a korábbi igazságügyi minisztert, mi a véleménye, érzése azzal összefüggésben, hogy Orbán Viktor vele példálózott. Varga Judit erre annyit felelt: „Mindig van kiút.”