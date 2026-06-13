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Varga Judit üzent a magyaroknak – ezt látni kell

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Megválasztották a Fidesz elnökét és az alelnököket is, itt van a nagy bejelentés

Fidesz-kongresszus

Varga Judit üzent a magyaroknak – ezt látni kell

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Varga Judit korábbi nyilatkozatait idézte fel Orbán Viktor a tisztújító kongresszuson, amikor a kormány és az ország viszonyát egy bántalmazó kapcsolathoz hasonlította. A volt miniszter később rövid üzenetben reagált a pártelnök szavaira.
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Fidesz-kongresszusOrbán ViktorVarga JuditMagyar Péter

Szellemes hasonlattal szemléltette hazánk állapotát Orbán Viktor, a tisztújító kongresszuson úgy fogalmazott: „A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit”. A kijelentéssel arra utalt, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter éveken át élt bántalmazó kapcsolatban volt férjével, Magyar Péterrel. A pártelnök úgy véli, ugyanazok a mintázatok figyelhetők meg a kormány és a magyar emberek viszonyában, amelyekről Varga Judit korábban a saját kapcsolatával összefüggésben beszélt. 

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson Varga Judit korábbi kapcsolatával szemléltette az ország állapotát (Fotó: Fischer Zoltán)
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson Varga Judit korábbi kapcsolatával szemléltette az ország állapotát (Fotó: Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a közösségi oldalán is megosztotta kijelentését, amelyhez hozzáfűzte: „Team Judit”. A pártelnök ezzel nemcsak megerősítette a kongresszuson elhangzott üzenetét, hanem nyíltan közösséget is vállalt Varga Judittal. A Telex megkereste a kijelentés kapcsán a korábbi igazságügyi minisztert, mi a véleménye, érzése azzal összefüggésben, hogy Orbán Viktor vele példálózott. Varga Judit erre annyit felelt: „Mindig van kiút.”

 

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