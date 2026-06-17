Mutatjuk a Fidesz válaszát a védett ár kivezetésére

Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, ezért kezdeményezik a védett ár kivezetését. Ugyanakkor a Tisza-kormány döntése némiképp sietősre sikerült, ugyanis a jelenlegi árszint a benzinkutakon még 40 forint körül meghaladja a védett árak szintjét. Ahogy az ismert, a 95-ös benzin literje 595 forint, a dízelé 615 védett áron, miközben a piaci ár 635, illetve 655 forint.

Megérkezett a Fidesz reakciója a védett ár kivezetésére Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Deák Dániel szakértő kiemelte, hogy Magyar Péter a kampányban 480 forintos védett árat követelt, amit a választás után azzal hárított, hogy a magas piaci árak miatt azt mégsem lehet bevezetni. A szakértő szerint jogos a kérdés: ha most már alacsonyabbak a piaci árak, mi akadályozza meg a kormányt, hogy teljesítse az egyik fontos ígéretét és jöjjön a 480 forintos üzemanyagár?

Nemrég Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is reagált a bejelentésre. Arról írt, hogy a védett üzemanyagár többmillió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Jó hírnek nevezte, hogy az olaj hordónkénti világpiaci ára újra 80 dollár környékére süllyedt az elmúlt napokban, azonban semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni.

Éppen ezért súlyos tévedésnek nevezte a védett ár kivezetését.

Azt javasoljuk, hogy a kormány a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsa át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán-kormány által bevezetett védett árat is megszünteti - írta Facebook-oldalán.