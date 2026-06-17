Most érkezett: a kormány kivezeti az üzemanyagok védett árát

Magyar Péter arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, ezért kezdeményezik a védett ár kivezetését.

Kivezetésre kerül a védett ár Fotó: Illusztráció/Stock fotó

A kormányfő szerint

A Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.

Ugyanakkor a Tisza-kormány döntése némiképp sietősre sikerült, ugyanis a jelenlegi árszint a benzinkutakon még 40 forint körül meghaladja a védett árak szintjét. Ahogy az ismert, a 95-ös benzin literje 595 forint, a dízelé 615 védett áron, miközben a piaci ár 635, illetve 655 forint - jegyzi meg a vg.hu.

Mint ismert, az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt tavasszal megugrott az olaj ára, ami a magyar üzemanyagárakat is emelte. Emiatt vezette be az Orbán-kormány március 9-én a védett üzemanyagárakat, amelyeket a kormányváltás után a Tisza-kormány is fenntartott.

Most azonban kivezetik az intézkedést, annak ellenére, hogy az olaj ára jelenleg is nagyjából 80 dollár körül mozog, vagyis azon a szinten, amely tavasszal még indokolta a beavatkozást. Igaz, a forint azóta jelentősen erősödött, ami csökkentheti az árakat.

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az iráni háború csak tűzszüneti szakaszba lépett, az ellátási láncok helyreállása pedig hónapokig eltarthat. Egyelőre kérdés, hogy a piaci árak valóban alacsonyabbak lesznek-e, és tartós marad-e az esetleges árcsökkenés. A részleteket várhatóan hamarosan ismerteti a kormány.

Deák Dániel is reagált a hírre, amely szerinte azért érdekes, mert Magyar Péter a kampányban 480 forintos védett árat követelt, amit a választás után azzal hárított, hogy a magas piaci árak miatt azt mégsem lehet bevezetni. A szakértő szerint jogos a kérdés: ha most már alacsonyabbak a piaci árak, mi akadályozza meg a kormányt, hogy teljesítse az egyik fontos ígéretét és jöjjön a 480 forintos üzemanyagár?