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védvonal

Politikai tisztogatás zajlik? Az ombudsmanhoz fordult a Védvonal

58 perce
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A Fidesz szerint egyre több jel utal arra, hogy politikai alapon érik hátrányok a közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőket. A párt közlése szerint ezért a Védvonal jogsegélyszolgálat az ombudsmanhoz fordult, és vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.
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védvonalFideszOrbán Viktorpolitikai tisztogatásombudsmanCzunyiné dr. Bertalan Judit

A Fidesz pénteki közleményében azt írta: a Czunyiné dr. Bertalan Judit vezette Védvonal beadványt nyújtott be Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához a kormányzati igazgatásban tapasztalható politikai diszkrimináció, valamint zaklatások miatt. 

Védvonal
A Czunyiné dr. Bertalan Judit vezette Védvonal az ombudsmanhoz fordul a közigazgatásban tapasztalható politikai alapú diszkrimináció miatt (Forrás: Facebook/Czunyiné dr. Bertalan Judit)

A párt közölte: 

A Védvonalhoz beérkezett nagy számú bejelentés alapján megállapítható, hogy az új kormány megalakulása óta több minisztériumban is aggályos munkáltatói gyakorlat alakult ki.

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A szakmai dolgozók helyzetét vizsgáltatnák

A közlemény szerint az ombudsmani beadvány nem a politikai vezetőkre vagy politikai kinevezettekre vonatkozik, hanem azokra a kormánytisztviselőkre, akik szakmai, előkészítő, elemző vagy végrehajtási feladatokat látnak el. A Fidesz azt állítja, hogy ezeknek a dolgozóknak a jogviszonyát, munkafeltételeit vagy juttatásait nem szakmai teljesítményük, hanem korábbi – valós vagy vélt – politikai kötődésük alapján kezelték hátrányosan. 

A Védvonal álláspontja szerint mindez sértheti az érintettek alapvető jogait, ezért az ombudsman vizsgálatát és a szükséges törvényes intézkedések megtételét kezdeményezték.

A közlemény felidézi azt is, hogy a Fidesz által létrehozott országos jogsegélyszolgálat megalakítását Orbán Viktor még májusban jelentette be, azzal indokolva a kezdeményezést, hogy „árad a gyűlölet és az erőszak”.

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