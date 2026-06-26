Politikai tisztogatás zajlik? Az ombudsmanhoz fordult a Védvonal

A szakmai dolgozók helyzetét vizsgáltatnák

A közlemény szerint az ombudsmani beadvány nem a politikai vezetőkre vagy politikai kinevezettekre vonatkozik, hanem azokra a kormánytisztviselőkre, akik szakmai, előkészítő, elemző vagy végrehajtási feladatokat látnak el. A Fidesz azt állítja, hogy ezeknek a dolgozóknak a jogviszonyát, munkafeltételeit vagy juttatásait nem szakmai teljesítményük, hanem korábbi – valós vagy vélt – politikai kötődésük alapján kezelték hátrányosan.

A Védvonal álláspontja szerint mindez sértheti az érintettek alapvető jogait, ezért az ombudsman vizsgálatát és a szükséges törvényes intézkedések megtételét kezdeményezték.

A közlemény felidézi azt is, hogy a Fidesz által létrehozott országos jogsegélyszolgálat megalakítását Orbán Viktor még májusban jelentette be, azzal indokolva a kezdeményezést, hogy „árad a gyűlölet és az erőszak”.