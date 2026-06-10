Tragikus hírt közölt a Védvonal: két fideszes aktivista lett öngyilkos online politikai zaklatás miatt

Az elmúlt két hétben több mint 60 olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. A Védvonal politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is beszámolt: a választások után a Fidesz két korábbi segítője lett öngyilkos a szüntelen online gyalázkodás és vegzálás miatt.

Két fideszes aktivista is öngyilkosságot követett el politikai zaklatás miatt (A kép illusztráció, forrás: Dhivakaran S./Pexels)

„Az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Itt azt is javasoljuk, hogy az érintettek jelentsék ezeket az internetes felület közösségi alapelveibe ütközőként, vagy éljenek a Büntető Törvénykönyv (Btk.) internetes zaklatás (Btk. 222. §) tényállása szerinti lehetőséggel. Szakmai csapatunk segít a beadványok megfogalmazásában” – áll a közleményben.

Bejelentések érkeztek az egyetemi világból is, oktatóktól és hallgatóktól egyaránt, politikai diszkriminációra vonatkozóan.

Ilyenek például megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban.

Egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kapunk bejelentést

– olvasható a közleményben.