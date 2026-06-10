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politikai zaklatás

Tragikus hírt közölt a Védvonal: két fideszes aktivista lett öngyilkos online politikai zaklatás miatt

3 perce
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Az elmúlt alig két hétben több mint 60 bejelentés érkezett a Védvonalhoz, amely kormányzati és közéleti ügyekben nyújt jogi segítséget – derül ki a Fidesz közleményéből. A Védvonal politikai zaklatások miatt bekövetkezett tragédiákról is beszámolt: a választás után a Fidesz két korábbi segítője lett öngyilkos a szüntelen online gyalázkodás és vegzálás miatt.
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politikai zaklatásFideszöngyilkosságCzunyiné Bertalan Juditonline zaklatásvédvonal

Az elmúlt két hétben több mint 60 olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. A Védvonal politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is beszámolt: a választások után a Fidesz két korábbi segítője lett öngyilkos a szüntelen online gyalázkodás és vegzálás miatt.

Két fideszes aktivista is öngyilkosságot követett el politikai zaklatás miatt
Két fideszes aktivista is öngyilkosságot követett el politikai zaklatás miatt (A kép illusztráció, forrás: Dhivakaran S./Pexels)

„Az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Itt azt is javasoljuk, hogy az érintettek jelentsék ezeket az internetes felület közösségi alapelveibe ütközőként, vagy éljenek a Büntető Törvénykönyv (Btk.) internetes zaklatás (Btk. 222. §) tényállása szerinti lehetőséggel. Szakmai csapatunk segít a beadványok megfogalmazásában” – áll a közleményben. 

Bejelentések érkeztek az egyetemi világból is, oktatóktól és hallgatóktól egyaránt, politikai diszkriminációra vonatkozóan. 

Ilyenek például megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban.

Egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kapunk bejelentést

– olvasható a közleményben. 

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Szintén jelentős a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye. 

A védvonal oolitikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kapott információkat.

A nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt a Fidesz két korábbi segítője is öngyilkosságot követett el, ezeket az ügyeket a hatóságok vizsgálják. 

Czunyiné Bertalan Judit az ilyen, és ezekhez hasonló, felháborító és tűrhetetlen esetek miatt kezdeményezte a Védvonal létrehozását. „Nem kell és nem szabad mindent eltűrnünk és hagynunk! Egy ilyen eset is sok” – nyilatkozta a szervezet vezetője. 

Elindult a védvonal

Korábban beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor Czunyiné Bertalan Juditot bízta meg a Védvonal irányításával. A szervezet létrehozására a Fidesz elnöke szerint a Tisza Párt támogatói részéről tapasztalható erőszak és a gyűlölet megfékezése miatt volt szükség.

Hihetetlen információ jött a Védvonalról – megvan a vezetője

 

 

 

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