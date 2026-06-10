Tragikus hírt közölt a Védvonal: két fideszes aktivista lett öngyilkos online politikai zaklatás miatt

Az elmúlt két hétben több mint 60 olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. A Védvonal politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is beszámolt: a választások után a Fidesz két korábbi segítője lett öngyilkos a szüntelen online gyalázkodás és vegzálás miatt.
„Az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Itt azt is javasoljuk, hogy az érintettek jelentsék ezeket az internetes felület közösségi alapelveibe ütközőként, vagy éljenek a Büntető Törvénykönyv (Btk.) internetes zaklatás (Btk. 222. §) tényállása szerinti lehetőséggel. Szakmai csapatunk segít a beadványok megfogalmazásában” – áll a közleményben.
Bejelentések érkeztek az egyetemi világból is, oktatóktól és hallgatóktól egyaránt, politikai diszkriminációra vonatkozóan.
Ilyenek például megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban.
Egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kapunk bejelentést
– olvasható a közleményben.
Szintén jelentős a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye.
A védvonal oolitikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kapott információkat.
A nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt a Fidesz két korábbi segítője is öngyilkosságot követett el, ezeket az ügyeket a hatóságok vizsgálják.
Czunyiné Bertalan Judit az ilyen, és ezekhez hasonló, felháborító és tűrhetetlen esetek miatt kezdeményezte a Védvonal létrehozását. „Nem kell és nem szabad mindent eltűrnünk és hagynunk! Egy ilyen eset is sok” – nyilatkozta a szervezet vezetője.
Elindult a védvonal
Korábban beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor Czunyiné Bertalan Juditot bízta meg a Védvonal irányításával. A szervezet létrehozására a Fidesz elnöke szerint a Tisza Párt támogatói részéről tapasztalható erőszak és a gyűlölet megfékezése miatt volt szükség.