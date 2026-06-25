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országgyűlés

Döntött az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek végkielégítéséről

1 órája
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A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei nem jogosultak végkielégítésre, rögzíti az a módosító javaslat, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztéshez.
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A bizottság támogatta, hogy a hatóság a törvény hatálybalépésével az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnjön meg. A szervezet a törvény hatálybalépéséig vállalhat kötelezettséget. Az általa ellátott feladatokat az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia.

végkielégítés, 2026.06.22Parlament/Országgyűlés ülése
Döntött az Országgyűlés ülése a végkielégítésekről
Fotó: MEDIAWORKS / Origo

A bizottság által támogatott módosítás értelmében a hivatal által a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény alapján folytatott, folyamatban lévő eljárások a jogszabály hatálybalépésével megszűnnek. Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása a törvény hatálybalépésével megszűnik, nekik a jogszabály hatálybalépését követő tizenöt napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

Nem jogosultak végkielégítésre 

A hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya a törvény életbe lépésével szintén megszűnik, a szervezet köztisztviselőit és munkavállalóit - az elnök és az elnökhelyettesek kivételével - a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg, írja az MTI.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal által kezelt adatokat az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogosult kezelni 

- rögzíti a módosítás.

 

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