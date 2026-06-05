Vitézy Dávid elmondja, milyen feltételekkel „hozza haza” a Tisza az uniós támogatásokat – kövesse élőben!

Pénteken 10 órától tartja következő kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartanak a Miniszterelnökségen. A tájékoztató várhatóan szóba kerülnek Magyar Péternek a héten Berlinben és Párizsban tartott tárgyalásai, az ukrán állammal a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításáról kötött megállapodás részletei, valamint a Sulyok Tamás államfő leváltására tett újabb kísérletek is.
Vitézy Dávid az uniós pénzek hazahozataláról
A tájékoztatón elsőként Vitézy Dávid szólalt fel, aki az Európai Uniótól érkező támogatások ügyéről beszélt.
Elmondása szerint rendkívül gyorsan sikerült megállapodásra jutni Brüsszellel, aminek eredményeként Magyarország mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz jut. Kiemelte, hogy a csomag legjelentősebb eleme a helyreállítási alap, amelyből az ország korábban nem részesült, most azonban 10 milliárd euró érkezhet ebből a keretből.
Felidézte, hogy a korábbi Orbán-kormány is kidolgozta a helyreállítási tervet, ugyanakkor az Európai Unió korrupciós aggályokra hivatkozva nem indított kifizetéseket. Ennek egyik oka az volt, hogy az úgynevezett szupermérföldkövek teljesítése elmaradt.
Vitézy szerint a Tisza-kormány ezt követően újraindította a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, és hangsúlyozta: a források folyósításának feltételei végig nyilvánosak voltak, ezek között pedig sem a migráció, sem Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése nem szerepelt.
Vitézy Dávid közölte, hogy a helyreállítási terv véglegesítése a jövő héten lezárulhat, emellett az Országgyűlésnek egy korrupcióellenes törvényt is el kell fogadnia ahhoz, hogy Magyarország már a nyáron hozzájuthasson az uniós forrásokhoz. A miniszter szerint az Orbán-kormány eredeti tervei mellett az ország a helyreállítási alap forrásainak mintegy háromnegyedét elveszítette volna.
Uniós forrásokból induló nagy fejlesztési csomag és viták a korábbi támogatások elvesztéséről
Vitézy Dávid ismertette, hogy
a kormány több milliárd eurónyi uniós forrást fordítana közlekedési, energetikai és lakhatási fejlesztésekre. A tervek szerint megújul a HÉV- és vasúti járműpark, fejlesztik az elektromos hálózatot, valamint új kollégiumi és bérlakásprogram indulhat a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésének segítségével.
A miniszter arról is beszélt, hogy 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat elérhetővé, amennyiben Magyarország teljesíti a korrupcióellenes feltételeket. Hozzátette: a kormány szerint az előző kabinet hibái miatt az ország már kétmilliárd euró uniós támogatást elveszített.
KEKVA-k átalakítása és vagyonvisszarendezés a felsőoktatásban
Vitézy Dávid szerint a felsőoktatási intézményeket fenntartó KEKVA-k helyzete összetettebb, ezért a kormány nem akar fennakadásokat okozni az őszi félév indulásakor.
A tervek szerint egy javaslatcsomag készül, amely átláthatósági szabályokat vezetne be, és 2027. augusztus 31-ig adna határidőt az intézmények átalakulására az Oktatási Minisztériummal együttműködésben. A rendszer nem egységes megoldásra épülne: egyedi konstrukciók is lehetségesek, de a korábban állami vagyonként kezelt eszközöknek vissza kell kerülniük állami kézbe.
A miniszter emellett a KEKVA-rendszer kapcsán vagyonvisszaszerzési lépésekről is beszélt, amelyet az Európai Bizottság szabályozatlan privatizációként értékelt. A kormány szerint a visszarendezés két ütemben történik: azoknál az alapítványoknál, amelyek nem tartanak fenn felsőoktatási intézményeket, a vagyon augusztus végéig visszakerül az államhoz, míg a vegyes tulajdonú szerkezeteknél elkülönítik a nem állami elemeket és rendezik a pénzügyi viszonyokat.