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Zelenszkij

Budapestre jöhet Zelenszkij - itt vannak a részletek

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A közeljövőben ismét Budapestre látogathat az ukrán elnök – számolt be a Mandiner. A diplomáciai esemény részleteiről már zajlanak az egyeztetések, bár Zelenszkij látogatásának időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
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Zelenszkijmandiner.huBudapestmegállapodásukrán-magyar viszonytalálkozóMagyar Péter

Magas szintű magyar-ukrán találkozóra kerülhet sor a közeljövőben: a Mandiner szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti látogatását készítik elő. 

Zelenszkij
Már zajlanak az egyeztetések Zelenszkij budapesti látogatásáról (Forrás: AFP)

A budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kommentálta a sajtóértesülést, ugyanakkor 

Sándor Fegyir nagykövet megerősítette, hogy a diplomáciai esemény részleteiről már folynak az egyeztetések. A találkozó pontos időpontja egyelőre nem ismert és biztonsági okokból titokban is tartják.

Magyar Péter találkozót kezdeményez Zelenszkijjel

Teljes körű megállapodás a magyar kormány célja

Zelenszkij legutóbb 2024. november 7-én járt hivatalosan Budapesten, amikor részt vett az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. A most tervezett vizit hátterében az állhat, hogy Magyar Péter nemrég bejelentette: a magyar kormány és Ukrajna között teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.

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