Budapestre jöhet Zelenszkij - itt vannak a részletek

Magas szintű magyar-ukrán találkozóra kerülhet sor a közeljövőben: a Mandiner szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti látogatását készítik elő.
A budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kommentálta a sajtóértesülést, ugyanakkor
Sándor Fegyir nagykövet megerősítette, hogy a diplomáciai esemény részleteiről már folynak az egyeztetések. A találkozó pontos időpontja egyelőre nem ismert és biztonsági okokból titokban is tartják.
Teljes körű megállapodás a magyar kormány célja
Zelenszkij legutóbb 2024. november 7-én járt hivatalosan Budapesten, amikor részt vett az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. A most tervezett vizit hátterében az állhat, hogy Magyar Péter nemrég bejelentette: a magyar kormány és Ukrajna között teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.