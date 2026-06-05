Budapestre jöhet Zelenszkij - itt vannak a részletek

Teljes körű megállapodás a magyar kormány célja

Zelenszkij legutóbb 2024. november 7-én járt hivatalosan Budapesten, amikor részt vett az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. A most tervezett vizit hátterében az állhat, hogy Magyar Péter nemrég bejelentette: a magyar kormány és Ukrajna között teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.