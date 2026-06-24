Fidesz: Magyar Péter, Magyar Márton és a Kontroll végighazudták a kampányt

Újabb front nyílt a hónapok óta húzódó „Zsolti bácsi”-ügyben. A Fidesz szerdai közleményében azt állította, hogy Magyar Péter, testvére, Magyar Márton, valamint az általuk alapított Kontroll.hu „végighazudták a kampányt”, miközben a nyilvánosság elé álló Bangó Sándort szerintük pénzzel vették rá arra, hogy súlyos vádakat fogalmazzon meg –közölte az MTI.

Bangó Sándor egy „Zsolti bácsi” néven emlegetett politikust vádolt meg a Szőlő utcai intézethez köthető szexuális visszaélésekkel (Forrás: YouTube/képernyőkép)

A Fidesz szerint összeomlóban a történet

Az egykori kormánypárt a közleményében úgy fogalmazott:

A közvélemény megdöbbenéssel értesült arról, hogy pénzzel vették rá az elhíresült Sanyikát, hogy a nyilvánosság előtt rágalmazzon és valótlanságokat fogalmazzon meg”.

A Fidesz szerint az ügy újabb fejleményei alapjaiban kérdőjelezik meg a kampány során elhangzott állítások hitelességét. A párt álláspontja szerint Magyar Péter, Magyar Márton és a Kontroll.hu megtévesztette az embereket, miközben politikai célokra használta fel az ügyet.