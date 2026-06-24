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Fidesz

Fidesz: Magyar Péter, Magyar Márton és a Kontroll végighazudták a kampányt

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A Fidesz szerint egyre súlyosabb részletek kerülnek elő a „Zsolti bácsi” ügy hátteréről. A párt úgy véli, nemcsak pénzzel ösztönözhették Bangó Sándort a nyilvános megszólalásra, hanem később egy újságírót is nyomás alá helyezhettek állításai visszavonása érdekében.
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Fideszszőlő utcaMagyar MártonFüssy Angélazsarolás

Újabb front nyílt a hónapok óta húzódó „Zsolti bácsi”-ügyben. A Fidesz szerdai közleményében azt állította, hogy Magyar Péter, testvére, Magyar Márton, valamint az általuk alapított Kontroll.hu „végighazudták a kampányt”, miközben a nyilvánosság elé álló Bangó Sándort szerintük pénzzel vették rá arra, hogy súlyos vádakat fogalmazzon meg –közölte az MTI.

Zsolti bácsi
Bangó Sándor egy „Zsolti bácsi” néven emlegetett politikust vádolt meg a Szőlő utcai intézethez köthető szexuális visszaélésekkel (Forrás: YouTube/képernyőkép)

A Fidesz szerint összeomlóban a történet

Az egykori kormánypárt a közleményében úgy fogalmazott: 

A közvélemény megdöbbenéssel értesült arról, hogy pénzzel vették rá az elhíresült Sanyikát, hogy a nyilvánosság előtt rágalmazzon és valótlanságokat fogalmazzon meg”.

A Fidesz szerint az ügy újabb fejleményei alapjaiban kérdőjelezik meg a kampány során elhangzott állítások hitelességét. A párt álláspontja szerint Magyar Péter, Magyar Márton és a Kontroll.hu megtévesztette az embereket, miközben politikai célokra használta fel az ügyet.

Összeomlani látszik a Zsolti bácsi-ügy: Bangó Sándor meghátrálhat

Feljelentéshez vezettek a fenyegetések

A közlemény szerint az ügyet feltáró Füssy Angéla újságírót azután kezdték fenyegetni, hogy nyilvánosan arról beszélt: információi szerint Bangó Sándor pénzt kapott a Kontrolltól az interjúját követően.

A Fidesz azt állítja, hogy az újságírót zsarolással és nyomásgyakorlással próbálták rávenni arra, hogy vonja vissza kijelentéseit. Füssy Angéla saját közlése szerint emiatt kedden este feljelentést tett a rendőrségen.

Az ügy előzménye, hogy Bangó Sándor a Kontroll.hu-nak adott interjújában egy „Zsolti bácsi” néven emlegetett politikust vádolt meg a Szőlő utcai intézethez köthető szexuális visszaélésekkel. Azóta azonban nemcsak az eredeti állítások, hanem az azok mögött álló körülmények is a politikai vita középpontjába kerültek, a baloldal által hónapokig építgetett narratíva megdőlni látszik.

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