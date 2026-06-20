Súlyosbodhat a Zsolti bácsi-ügy: hamis tanúzásért és vesztegetésért is felelhetnek a szereplők

Súlyosbodhat a Zsolti bácsi-ügy következménye: Ifj. Lomnici Zoltán a Civil Összefogás Fórum számára készített jogi elemzésében arra mutatott rá, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy Bangó Sándor anyagi juttatás fejében tett valótlan állításokat, úgy a jogi felelősség több irányba is kiterjedhet. A szakértő szerint ebben az esetben nemcsak a hamis tanúzás bűncselekménye merül fel, hanem a tanú befolyásolása és a vesztegetés is, amelyek akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők – számolt be a Magyar Nemzet.
Akár hamis tanúzás és vesztegetés miatt is felelhetnek a Zsolti bácsi-ügy szereplői
A jogi elemzésben szerepel, hogy a befolyásolásban részt vevő személyek – a jelenlegi feltételezések szerint – akár külön büntetőjogi felelősséggel is számolhatnak, beleértve a hamis tanúzásra felhívást és a vesztegetés különböző formáit.
A háttérben egy nyilvánosságra került hangfelvétel is szerepet kapott, amely alapján Bangó Sándor azt állíthatta, hogy anyagi juttatás fejében tett megnevezést az ügyben, és a felvétel szerint 4 millió forintot kaphatott egy, a miniszterelnökhöz családilag köthető személytől.
Fontos körülmény, hogy az interjú azon része, amely ezt az állítást részletesen tartalmazza, eddig nem került teljes egészében nyilvánosságra.
Súlyos önellentmondások Bangó Sándor vallomásaiban
A történetben több ponton is ellentmondások látszanak Bangó Sándor korábbi nyilatkozatai között. A férfi egy korábbi, tavaly novemberi meghallgatáson, amely a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál elleni eljáráshoz kapcsolódott, még nem említette a „Zsolti bácsi” névhez köthető állításokat.
Hasonlóan nem szerepelt ez a narratíva egy későbbi, anonim interjúban sem, amelyet Dobrev Klára készített vele, ahol egy piros pulóveres, háttal ülő férfi beszélt a korábbi intézeti tapasztalatokról.
A nyilatkozatok idővonala szerint Bangó Sándor többször is változtatta álláspontját: előbb feljelentést tervezett, majd visszalépett arra hivatkozva, hogy nem tudja bizonyítani az állításait, később azonban ismét jelezte, hogy mégis megteszi a feljelentés-kiegészítést.
A beszámolók szerint az intézeti belépés rendkívül szigorú szabályokhoz kötött volt: előzetes egyeztetés, zsilipes beléptetés, igazolványellenőrzés, rögzített látogatási adatok és kamerarendszer felügyelete mellett zajlott minden mozgás, ami kérdéseket vet fel az állítások gyakorlati megvalósíthatóságáról.
Emellett több forrás szerint az interjú időszaka után Bangó Sándor látványos költekezésbe kezdhetett, ami szintén újabb kérdéseket vetett fel a háttérben zajló folyamatokról.
Lejáratókampány, politikai háttér és az ügy eredete
A történet eredete egy tavaly ősszel indult, fokozatosan felerősödő nyilvános kampányhoz köthető, amely Ózdról indult. A korábbi baloldali politikus és influenszer, Juhász Péter egyik podcastjében egy ismeretlen férfi számolt be egy évekkel korábbi történetről, amelyben egy „Zsolt bácsi” nevű politikus szerepelt, állítólagos gyermekotthoni visszaélésekkel összefüggésben.
A történet később széles politikai és sajtóvisszhangot kapott, azonban több részlete is megkérdőjeleződött, köztük az is, hogy a megjelölt intézmény valóban létezett-e a leírt formában. Az elhangzottak alapján a megszólaló később beazonosíthatóvá vált Látó János személyében, akinek korábbi online megszólalásai is erős vitákat váltottak ki.
A jogi elemzés végkövetkeztetése szerint a teljes ügyben felmerülhet a gyanú, hogy egy mesterségesen felépített, politikai hatásgyakorlásra alkalmas narratíva is kialakulhatott, amely akár választási befolyásolási célt is szolgálhatott.