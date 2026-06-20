Súlyosbodhat a Zsolti bácsi-ügy: hamis tanúzásért és vesztegetésért is felelhetnek a szereplők

Súlyosbodhat a Zsolti bácsi-ügy következménye: Ifj. Lomnici Zoltán a Civil Összefogás Fórum számára készített jogi elemzésében arra mutatott rá, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy Bangó Sándor anyagi juttatás fejében tett valótlan állításokat, úgy a jogi felelősség több irányba is kiterjedhet. A szakértő szerint ebben az esetben nemcsak a hamis tanúzás bűncselekménye merül fel, hanem a tanú befolyásolása és a vesztegetés is, amelyek akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők – számolt be a Magyar Nemzet.

Akár hamis tanúzás és vesztegetés miatt is felelhetnek a Zsolti bácsi-ügy szereplői (Forrás: Magyar Nemzet)

Akár hamis tanúzás és vesztegetés miatt is felelhetnek a Zsolti bácsi-ügy szereplői

A jogi elemzésben szerepel, hogy a befolyásolásban részt vevő személyek – a jelenlegi feltételezések szerint – akár külön büntetőjogi felelősséggel is számolhatnak, beleértve a hamis tanúzásra felhívást és a vesztegetés különböző formáit.

A háttérben egy nyilvánosságra került hangfelvétel is szerepet kapott, amely alapján Bangó Sándor azt állíthatta, hogy anyagi juttatás fejében tett megnevezést az ügyben, és a felvétel szerint 4 millió forintot kaphatott egy, a miniszterelnökhöz családilag köthető személytől.

Fontos körülmény, hogy az interjú azon része, amely ezt az állítást részletesen tartalmazza, eddig nem került teljes egészében nyilvánosságra.

Súlyos önellentmondások Bangó Sándor vallomásaiban

A történetben több ponton is ellentmondások látszanak Bangó Sándor korábbi nyilatkozatai között. A férfi egy korábbi, tavaly novemberi meghallgatáson, amely a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál elleni eljáráshoz kapcsolódott, még nem említette a „Zsolti bácsi” névhez köthető állításokat.

Hasonlóan nem szerepelt ez a narratíva egy későbbi, anonim interjúban sem, amelyet Dobrev Klára készített vele, ahol egy piros pulóveres, háttal ülő férfi beszélt a korábbi intézeti tapasztalatokról.

A nyilatkozatok idővonala szerint Bangó Sándor többször is változtatta álláspontját: előbb feljelentést tervezett, majd visszalépett arra hivatkozva, hogy nem tudja bizonyítani az állításait, később azonban ismét jelezte, hogy mégis megteszi a feljelentés-kiegészítést.

A beszámolók szerint az intézeti belépés rendkívül szigorú szabályokhoz kötött volt: előzetes egyeztetés, zsilipes beléptetés, igazolványellenőrzés, rögzített látogatási adatok és kamerarendszer felügyelete mellett zajlott minden mozgás, ami kérdéseket vet fel az állítások gyakorlati megvalósíthatóságáról.