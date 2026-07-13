Áder János a Bayer Show vendégeként több aktuális közéleti és alkotmányjogi kérdésről is beszélt. A volt köztársasági elnök kifejtette álláspontját a parlamenti képviselői mandátumok korlátozásával kapcsolatos alkotmányos aggályokról, valamint arról, hogy szerinte nincs jogi alapja Sulyok Tamás köztársasági elnök esetleges elmozdításának. Emellett kitért a jobboldali influenszereket érintő hatósági eljárásokra is.

Áder János a Bayer Show-ban: Nem kaptak felhatalmazást a jogállam szétverésére

Fotó: Ladóczki Balázs

Áder János a Bayer Show-ban: Nem kaptak felhatalmazást a jogállam szétverésére

Az interjúban reagált azokra a vádakra is, amelyek Orbán Viktor részéről érték a 2018-as amerikai útjával kapcsolatban. Áder a műsorban korabeli hivatalos dokumentumokat és számlákat mutatott be annak alátámasztására, hogy az utazáson vele tartó lánya költségeit saját maga fedezte - írja a HírTV.