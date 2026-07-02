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áder jános

Áder János: Magyar Péter bizonyítsa állításait, vagy kérjen bocsánatot

52 perce
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Komoly csörte alakult ki az egykori köztársasági elnök, és a jelenlegi miniszterelnök között. Első körben Áder János a Sulyok Tamás körül kialakult körüli helyzetet kifogásolta, amire Magyar Péter egy vádaskodással reagált.
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Áder János volt köztársasági elnök csütörtökön arra szólította fel közleményében Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

Komoly csörte alakult ki Áder János és Magyar Péter között
Komoly csörte alakult ki Áder János és Magyar Péter között Forrás: Facebook/Áder János

A miniszterelnök véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált, hogy érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”.

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki.

 

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