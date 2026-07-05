„Egyre szánalmasabb az a vergődés” – élesen visszaszólt Áder János alapítványa Magyar Péternek

Magyar Péter vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében azt vetette fel, hogy a választások előtt miért kapott újabb hétmilliárd forint közpénzt Áder János alapítványa a korábbi 18 milliárd mellé – írta meg az Index. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány még aznap közleményben reagált, amelyben úgy fogalmazott:
Magyar Péter ma reggel felfedezte a csövön a lukat.”
Korábban született döntés a támogatásról
A szervezet közleménye szerint a kifogásolt összeg a Planet Budapest fenntarthatósági expó állami támogatásához kapcsolódik.
Azt írták, hogy a kormány már tavaly tavasszal döntött a rendezvény támogatásáról, a támogatási szerződést 2025 júniusában kötötték meg, a kifizetések pedig ennek megfelelő ütemezés szerint történtek.
Az alapítvány emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt években három Víz világtalálkozót, valamint két fenntarthatósági kiállítást és élményprogramot is megszervezett, ezért a támogatás nem rendkívüli, hanem egy korábban meghozott döntés végrehajtása volt.
Személyes hangvételű kritikával zárták a közleményt
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány közleményében élesen bírálta Magyar Pétert. A szervezet úgy fogalmazott:
„Egyre szánalmasabb az a vergődés”, amit a miniszterelnök az alapítvány tevékenységével kapcsolatban bemutat.
A közlemény végén egy közmondással is utaltak a kormányfő állításaira, azt írva: „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”.
Napok óta tart a nyilvános vita
A miniszterelnök és a volt köztársasági elnök között napok óta tart a nyilvános szóváltás. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Áder János a közmédia egyik podcastjében élesen bírálta a Tisza-kormányt, és úgy fogalmazott, hogy a Sulyok Tamás eltávolítására irányuló terv „alkotmányos puccs”.
Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón erre úgy reagált, hogy Áder János alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt, és „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt.
A volt köztársasági elnök ezt követően közleményben szólította fel a miniszterelnököt, hogy július 6-ig hozza nyilvánosságra állításait alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.