„Egyre szánalmasabb az a vergődés” – élesen visszaszólt Áder János alapítványa Magyar Péternek

Magyar Péter vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében azt vetette fel, hogy a választások előtt miért kapott újabb hétmilliárd forint közpénzt Áder János alapítványa a korábbi 18 milliárd mellé – írta meg az Index. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány még aznap közleményben reagált, amelyben úgy fogalmazott:

Élesen visszavágott Áder János alapítványa Magyar Péternek, miután a miniszterelnök ismét az állami támogatásokat vette célkeresztbe. (Fotó: Éberling András)

Magyar Péter ma reggel felfedezte a csövön a lukat.”

Korábban született döntés a támogatásról

A szervezet közleménye szerint a kifogásolt összeg a Planet Budapest fenntarthatósági expó állami támogatásához kapcsolódik.

Azt írták, hogy a kormány már tavaly tavasszal döntött a rendezvény támogatásáról, a támogatási szerződést 2025 júniusában kötötték meg, a kifizetések pedig ennek megfelelő ütemezés szerint történtek.

Az alapítvány emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt években három Víz világtalálkozót, valamint két fenntarthatósági kiállítást és élményprogramot is megszervezett, ezért a támogatás nem rendkívüli, hanem egy korábban meghozott döntés végrehajtása volt.