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országgyűlés

Alaptörvény: sarkalatos marad a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény

1 órája
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A parlament törvényalkotási bizottsága csütörtöki ülésén több fontos módosító javaslatot is támogatott. Az alaptörvény 17. módosításáról szóló indítvány alapján a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény továbbra is sarkalatos jogszabály maradna.
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országgyűlésnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalvagyon

Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány tárgyalásán a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne veszítse el sarkalatos jellegét.

Alaptörvény: sarkalatos marad a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény
Alaptörvény: sarkalatos marad a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény Fotó: Ladóczki Balázs

A bizottság emellett egyetértett azzal is, hogy a módosító javaslatból kikerüljön az önálló szabályozó szervek – például a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetésére vonatkozó rendelkezés.

Több ponton módosul a javaslat

Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek alkotmányos jogállását, ezért jelenleg nem indokolt az ezekre vonatkozó alaptörvényi szabályok hatályon kívül helyezése.

Változik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra vonatkozó rendelkezés is. A módosítás értelmében a hivatal feladata nemcsak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése lesz, hanem a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is.

A törvényalkotási bizottság ülésén az alaptörvény módosításáról szóló napirendi pont vitáján a fideszes képviselők nem vettek részt. A testület végül vita nélkül fogadta el a módosító javaslatot.

 

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