Sietősen letudná a Tisza az újabb alaptörvény-módosítást

A Miniszterelnökséget vezető miniszter sürgősségi indítványt nyújtott be a kormány nevében az Országgyűléshez, amelynek elfogadása esetén a parlament a keddi ülésnapon kezdheti meg az alaptörvény 17. módosításának tárgyalását.

A Tisza új alaptörvény-módosításával megszűnik Sulyok Tamás megbízatása Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Ruff Bálint azzal indokolta a sürgős tárgyalást, hogy minél előbb el tudják fogadni az alaptörvény-módosítást. A sürgősségi javaslatról a keddi ülés napirendjének elfogadása előtt dönthetnek, és ha megszavazzák, már aznap le is zárhatják az általános vitát.

Mit tartalmaz az alaptörvény módosítása?

Magyar Péter szombaton nyújtotta be a kormány nevében az alaptörvény-módosítási javaslatot, melynek főbb pontjai:

megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,

a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,

az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,

a sarkalatos törvények körének szűkítése.

Az Országgyűlésben ezen a héten nem lesz jelen a miniszterelnök, Magyar Pétert a kancelláriaminiszter, Ruff Bálint helyettesíti.

Az alaptörvény-módosítást a Fidesz frakcióvezetője

egyértelmű és súlyos határátlépésnek minősítette.

Gulyás Gergely emlékeztetett: eddig még egyetlen magyar kormány sem próbálta meg a köztársasági elnököt elmozdítani.

Politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon

– mutatott rá a frakcióvezető. Közölte: „Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége.” A Fidesz-frakció hétfőn tekinti át, milyen lépéseket tesznek az alkotmányos válsághelyzetre.