Gulyás Gergely: A Tisza alaptörvény-módosítása nem a sérelme a demokráciának, hanem a vége

– Egy olyan javaslat van az Országgyűlés előtt, amelyre a rendszerváltozás óta nem volt példa – jelentette ki Gulyás Gergely a parlament keddi ülésén, ahol a tizenhetedik alaptörvény-módosításról vitáztak a képviselők. A Fidesz frakcióvezetője elmondta: 1990 óta Magyarországon demokratikus körülmények voltak, a jogszabályok megfeleltek a demokrácia követelményeinek. Olyan, amely alapvető demokratikus értéket számolt volna fel, a kommunista diktatúrában volt utoljára. Amit most a Tisza képviselői előterjesztettek alaptörvény-módosításként, ebbe a körbe tartozik – mutatott rá.

A tizenhetedik alaptörvény-módosításról vitáztak a parlamentben Fotó: Ladóczki Balázs

A frakcióvezető elmondta: a javaslatnak van olyan része, amit nem tart a demokratikus értékekkel szembemenőnek, és van, amelyet semlegesnek tart. Azonban a javaslat nagy része azt hozná vissza, amin egyszer már túl voltunk – mutatott rá.

Ez nem sérelme a jogállamnak, hanem a vége

– jelentette ki a javaslattal kapcsolatban Gulyás Gergely.

Rétvári Bence a felszólalását azzal kezdte, hogy tulajdonképpen Tarr Zoltán „örökbecsű mondatát” is belevehették volna az alaptörvénybe: „választást kell nyerni, utána mindent lehet.” A KDNP frakcióvezetője szerint ugyanis az alaptörvény tizenhetedik módosítása ennek a mondatnak a részletes kifejtése.

– Jogállamot nem lehet helyreállítani nem jogállami eszközökkel, demokráciát nem lehet helyreállítani diktatúrával – jelentette ki Toroczkai László. A Mi hazánk frakcióvezetője emlékeztetett: már egy korábbi vitában felvetette Magyar Péternek, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a Tisza Párt valamiféle jakobinus diktatúrát kezd építeni, a javaslatot elolvasva pedig ez egyre jobban megerősítést nyer.

Felhívom az önök figyelmét, hogy általában az ilyen típusú elképzelések a történelemben mindig úgy végződtek, hogy a guillotine alá már nem csak a politikai ellenfelek kerültek, hanem a végül azok is, akik elindították ezt a folyamatot

– figyelmeztette a tiszás képviselőket. Hozzátette: előbb-utóbb a Tisza Párt fog szembesülni azzal, hogy „mekkora őrültséget csinálnak most”.

A Tiszának sietős az alaptörvény-módosítás

Emlékezetes, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be a kormány nevében Ruff Bálint az Országgyűléshez hétfőn, hogy egy nappal később, már a keddi ülésnapon tárgyalhassák az alaptörvény tizenhetedik módosítását. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta a sürgős tárgyalást, hogy minél előbb el tudják fogadni az alaptörvény-módosítást.