180 törvényt kell átírni: visszajönnek a megyék, eltűnnek a főispánok

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezete szerint 180 törvényben kell átvezetni a változásokat, amennyiben az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény szombaton benyújtott módosítását. Magyar Péter a döntést így indokolta:

Közel 200 törvény módosítására lesz szükség, ha az Országgyűlés mgszavazza az Alaptörvény 17. módosítását (Forrás: Ladóczki Balázs)

Magyarországon a 21. században nem földesurakra, nem főispánokra, nem oligarchákra, hanem egy modern európai államra van szükség.”

Csak az elnevezések változnak

A most benyújtott javaslat kizárólag az átnevezésekről rendelkezik, vagyis a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit nem érinti.

A hatásvizsgálati lap szerint az intézkedés 557 millió forintos kiadással járhat, ugyanakkor nem derül ki pontosan, hogy ez milyen költségelemeket foglal magában.

A Telex szerint az Alaptörvény módosításának elfogadása esetén később számos kormányrendeletet is át kell majd írni.