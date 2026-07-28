Veszélyes precedenst teremtettek Magyar Péterék: bosszúciklusok indulhatnak

Öncenzúrára kényszeríthetik az alkotmánybírókat

Az alkotmányjogász szerint, ha a bírák nem lehetnek biztosak abban, hogy kitölthetik a mandátumukat, döntéseik során megjelenhet a politikai alkalmazkodás kényszere. Min fogalmazott:

A tagok mandátumának bizonytalanná válása öncenzúrát idézhet elő, ami kiüresíti az Alkotmánybíróság ellenőrző funkcióját. A testület a parlamenti többség akaratának alárendelt szervvé válhat.”

A szakértő szerint ezzel veszélyes folyamat indulhat el: a következő politikai többség hasonló módszerekkel vághat vissza elődeinek.

Ez bosszúciklusokat indít el, mélyíti a megosztottságot és aláássa a jogbiztonságot”

– hangsúlyozta. Úgy véli, a mostani eljárás is ezt a mintát követi: előbb egy személyre szabott szabállyal megüresítettek egy helyet, majd sietve betöltötték azt.

Ifj. Lomnici Zoltán aggályosnak az új alkotmánybíró kinevezését (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Sonnevend felkészült, a megválasztása mégis aggályos

Sonnevend Pál az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára és korábbi dékánja. Dolgozott az Alkotmánybíróságon, alkotmányjogi tanácsadói feladatokat látott el, Magyarországot pedig a hágai Nemzetközi Bíróság előtt is képviselte.

Elméleti felkészültsége az uniós jog, az emberi jogok és a jogállamiság területén kiemelkedő”

– értékelte a szakértő. A jelölés körülményeit azonban súlyosan kifogásolta. Sonnevend ugyanis egy korábbi elemzésében maga is foglalkozott az alkotmánybírói megbízatások idő előtti lezárásának lehetőségével.

Éppen az a jogász foglalhatja el Hende Csaba helyét, aki korábban maga érvelt a hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti lezárhatósága mellett”

– mutatott rá. Hende alkotmányjogi panaszt nyújtott be, és más eljárások is indultak a módosítás miatt, ezek lezárását azonban nem várták meg.

Ez nem a jogállam helyreállítása, hanem az intézményi hatalomkoncentráció egyik lépése. Az eljárás nem a bizalom helyreállítását, hanem a Tisza-kormány saját forgatókönyvének megvalósítását szolgálja”

– összegezte az alkotmányjogász.