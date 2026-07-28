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alkotmánybíró

Veszélyes precedenst teremtettek Magyar Péterék: bosszúciklusok indulhatnak

1 órája
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Az Országgyűlés hétfőn megválasztotta Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának, a döntést azonban heves politikai vita előzte meg. A lapunknak nyilatkozó alkotmányjogász szerint az új alkotmánybíró szakmai felkészültsége kiemelkedő, megválasztásának körülményei azonban súlyos közjogi és erkölcsi kérdéseket vetnek fel.
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alkotmánybíróAlkotmánybírósághatalomkoncentrációOrszággyűlésSchiffer AndrásIfj. Lomnici ZoltánAlaptörvény-módosításTisza-kormányMagyar Péter

Az Országgyűlés hétfőn 138 igen és 6 nem szavazattal választotta alkotmánybíróvá Sonnevend Pált, a Tisza Párt jelöltjét. A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelölte a tisztségre, akit Magyar Péter a parlamenti vitában élesen támadott. A Fidesz és a KDNP végül nem vett részt a szavazáson: a két frakció kivonult az ülésteremből, miután a levezető elnök megvonta a szót Hankó Balázstól.

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Az új alkotmánybíró megválasztásán nem volt jelen a Fidesz és a KDNP frakciója (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A választásra azért került sor, mert a 17. Alaptörvény-módosítás következtében megszűnt Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása. A lapunknak nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint azonban az alkalmazott eljárás jóval túlmutat egyetlen személy mandátumán: hosszú távon az egész Alkotmánybíróság függetlenségét és tekintélyét veszélyeztetheti.

Kivonult a Fidesz és a KDNP frakciója az ülésteremből

Öncenzúrára kényszeríthetik az alkotmánybírókat

Az alkotmányjogász szerint, ha a bírák nem lehetnek biztosak abban, hogy kitölthetik a mandátumukat, döntéseik során megjelenhet a politikai alkalmazkodás kényszere. Min fogalmazott:

A tagok mandátumának bizonytalanná válása öncenzúrát idézhet elő, ami kiüresíti az Alkotmánybíróság ellenőrző funkcióját. A testület a parlamenti többség akaratának alárendelt szervvé válhat.” 

A szakértő szerint ezzel veszélyes folyamat indulhat el: a következő politikai többség hasonló módszerekkel vághat vissza elődeinek.

Ez bosszúciklusokat indít el, mélyíti a megosztottságot és aláássa a jogbiztonságot”

  – hangsúlyozta. Úgy véli, a mostani eljárás is ezt a mintát követi: előbb egy személyre szabott szabállyal megüresítettek egy helyet, majd sietve betöltötték azt.

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Ifj. Lomnici Zoltán aggályosnak az új alkotmánybíró kinevezését (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Sonnevend felkészült, a megválasztása mégis aggályos

Sonnevend Pál az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára és korábbi dékánja. Dolgozott az Alkotmánybíróságon, alkotmányjogi tanácsadói feladatokat látott el, Magyarországot pedig a hágai Nemzetközi Bíróság előtt is képviselte.

Elméleti felkészültsége az uniós jog, az emberi jogok és a jogállamiság területén kiemelkedő”

  – értékelte a szakértő. A jelölés körülményeit azonban súlyosan kifogásolta. Sonnevend ugyanis egy korábbi elemzésében maga is foglalkozott az alkotmánybírói megbízatások idő előtti lezárásának lehetőségével.

Éppen az a jogász foglalhatja el Hende Csaba helyét, aki korábban maga érvelt a hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti lezárhatósága mellett” 

 – mutatott rá. Hende alkotmányjogi panaszt nyújtott be, és más eljárások is indultak a módosítás miatt, ezek lezárását azonban nem várták meg.

Ez nem a jogállam helyreállítása, hanem az intézményi hatalomkoncentráció egyik lépése. Az eljárás nem a bizalom helyreállítását, hanem a Tisza-kormány saját forgatókönyvének megvalósítását szolgálja”

  – összegezte az alkotmányjogász.

 

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