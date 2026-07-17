Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz-frakció – jelentette be Tuzson Bence fideszes képviselő, korábbi igazságügyi miniszter. Mint fogalmazott, „nincs az rendben, hogy társasházakat csak úgy eltiltsanak a jogszerű bevételüktől, hogy kötelező egyeztetéseket csak úgy mellőzzenek, hogy civil szervezeteket utólag eltiltsanak attól, hogy pályázatokon induljanak. Az sincs rendben, hogy bárkit bármikor rá lehet arra kényszeríteni, hogy politikai színjátékban vegyen részt, és mondjuk oda lehet rángatni, akár erővel is egy vizsgálóbizottság elé.” Tuzson hangsúlyozta: az önkényt semmi sem igazolhatja.

Mint arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés június 26-án elfogadta az Országgyűlés a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló törvénymódosítást, a javaslatot 145 képviselő szavazta meg, 39 voksolt ellene. A Tisza három képviselője által benyújtott kezdeményezés a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítéseként megtiltja olyan politikai reklám terjesztését, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul.

Szintén döntött arról az Országgyűlés, hogy a vizsgálóbizottság vizsgálati tevékenységében minden személy, szerv és szervezet köteles együttműködni, akit vagy amelyet a testület elnöke határozatában erre kötelez. Pénzbírságot is ki lehet szabni azokkal szemben, akik a bizottság idézésének vagy adatszolgáltatási felhívásának önhibájukból nem tesznek eleget. A törvény emellett lehetővé teszi az elővezetés elrendelését azok esetében, akik szabályszerű idézés ellenére ismételten vagy nyilvánvalóan rosszhiszemű módon maradnak távol a bizottság üléséről. Az elővezetés kizárólag törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén történhet, bírói kontroll mellett.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő civil szervezet kritikát fogalmazott meg a törvénymódosítással kapcsolatban, szerintük a szankciók aránytalanok, mert politikailag motiváltan felállított bizottságokról van szó, ahol politikusok tesznek fel kérdéseket, ami ugyan helyénvaló, de egy polcon kezelni az igazságszolgáltatással, nem megfelelő.