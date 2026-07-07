Amiről hallgat Magyar Péter: ők szavazták meg a brutális parkolásidíj-emelést

„Amíg a NATO-csúcsról posztol nagyokat, arról nem beszél, hogy a saját fővárosi frakciója Karácsonnyal és a DK-val vállvetve szavazta meg a 30 százalékos parkolásidíj-emelést” – ezt írta Magyar Péterre utalva hétfőn a közösségi médiában a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szepesfalvy Anna hozzátette: a tiszások arra is igent mondtak, hogy a nagyobb, családi autók után duplán fizessenek, miközben az elektromos autókra is kiterjesztenék a díjfizetést. „Ki ne szeretne óránként a duplájáért parkolni, amíg az egyik gyerek csellón van, a másik hokiedzésen, a harmadikat meg épp a nagyihoz viszi?” – tette fel a nyilvánvalóan költői kérdést az ellenzéki politikus.

Amint arról az Origo is beszámolt, július elsejétől új parkolási rend lépett életbe a fővárosban. Az egyik fontos változás, hogy alaposan megdrágult a parkolás. Az A zónában 600 helyett óránként 800 forintra ugrott az ár, a B-ben 450 forintról 600-ra, a C-ben 300-ról 400-ra és a D-ben 200-ról 300-ra. A másik lényeges módosulás, hogy immár nem lehet készpénzzel fizetni: az automatákat leszerelik – a legtöbb helyen ez már meg is történt –, s telefonnal, sms-sel, applikációval lehet csak parkolni. A harmadik jelentős módosulás januártól él majd. Akkortól – erre utalt Szepesfalvy Anna is – egyes nagy tömegű járművek után magasabb díjat kell fizetni. A tömeghatárok miatt számos családi autó és elektromos modell után is kétszeres díjat kell majd fizetni.

A Fidesz korábban átgondolatlan szabályokat, sarcolást és cinikus hozzáállást emlegetett az új parkolási rend kapcsán.