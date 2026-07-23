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Állami Számvevőszék

Visszaszólt az Állami Számvevőszék a miniszterelnöknek: az ÁSZ ellenőrzi a kormányt, nem pedig fordítva

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Visszautasította az Állami Számvevőszék a kormányfőnek az intézmény működésének felülvizsgálatáról tett bejelentését. Az ÁSZ hangsúlyozta: a számvevőszék az Országgyűlés szerve, ezért működésének felülvizsgálatára a kormány nem jogosult. Különösen visszásnak nevezték az ÁSZ függetlenségét sértő beavatkozási kísérletet amiatt is, hogy a többi párttal együtt jelenleg zajlik a Tisza Párt kampány-finanszírozásának számvevőszéki vizsgálata.
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Állami Számvevőszékász-ellenőrzésMagyar Péter

„Az Állami Számvevőszék üdvözli az ÁSZ működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát” – reagált a miniszterelnök mai bejelentésére az intézmény. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a mai kormányszóvivői sajtótájékoztatón Magyar Péter bejelentette, felülvizsgálják az Állami Számvevőszék működését. 

Magyar Péter bejelentette, felülvizsgálják az Állami Számvevőszék (ÁSZ) működését (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter bejelentette, felülvizsgálják az Állami Számvevőszék (ÁSZ)  működését (Fotó: Mediaworks)

Mint fogalmazott, a közpénzek felhasználását vizsgáló testületnél is szükség van rendszerváltásra, alaposan át kell tekinteni a legutóbb tizenöt éve meghatározott szabályokat. A kormány elvi döntést hozott a számvevőszék működésének felülvizsgálatáról, és feltárják az intézmény feladat- és hatáskörének szükséges módosítását. 

Az a cél, hogy a számvevőszék maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást

 – közölte a kormányfő, hozzátéve: ez egy átfogó reform lesz, most kezdődik majd a jogszabályalkotás.

A kormány nem ellenőrizheti az ÁSZ-t

Az ÁSZ közleményében emlékeztetett: a korábbi években is több, az ellenőrzés hatékonyságát javító jogszabály-módosítást kezdeményezett, a jogalkotó munkáját javaslataival most is segíteni fogja. Hangsúlyozták ugyanakkor azt is,

a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét. 

Ellenőrzési munkájukban minden más szervezettől, így a kormánytól is függetlenül, az Alaptörvényben meghatározott feladatköre szerint végezte és végzi tevékenységét. Az ÁSZ nem a kormány alá rendelt szerv, a demokratikus hatalommegosztás rendszerében nem a végrehajtó hatalom része, hanem az Országgyűlés szerve, ezért működésének felülvizsgálatára egy demokratikus alkotmányos rendszerben a kormány nem jogosult.

 Az ÁSZ ellenőrzi a kormányt, nem a Kormány az ÁSZ-t

– szögezték le.

Soha nem voltak felügyeleti szerv

Mint írták, pontosítást igényel a mai kormány-bejelentés a tekintetben is, hogy az Állami Számvevőszék 1989 óta sosem volt felügyeleti szerv, ilyen jogosítványokkal sosem rendelkezett, ma sem felügyeleti szerve egyetlen állami intézménynek sem. 

„Az Állami Számvevőszék ellenőrző szervezet, amely a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését végzi, ami a felügyeleti típusú szervezethez, jogkörhöz képest egészen más jellegű hatáskört, eszközrendszert és feladat-ellátást jelent” – magyarázták. Leszögezték:

az Állami Számvevőszék elnöke visszautasítja a miniszterelnöknek az ÁSZ elnök személyét érintő kijelentéseit, azokat az ÁSZ alkotmányos függetlenségét sértő, Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékeli.

Az ÁSZ és annak elnöke mindenkor az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta és látja el feladatát. Különösen visszásnak nevezték az ÁSZ függetlenségét sértő beavatkozási kísérlet amiatt is, hogy – törvény alapján kötelező ellenőrzésként – a többi érintett párttal egyetemben jelenleg zajlik a Tisza Párt kampány-finanszírozásának számvevőszéki vizsgálata. „A vizsgálatot a Számvevőszék a törvénynek megfelelően az országgyűlési választást követő egy éven belül folytatja le” – hangsúlyozták.

 

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