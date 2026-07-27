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Brüsszel már arra kéri a tagállamokat, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket

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atomerőmű

Brüsszel már arra kéri a tagállamokat, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket

35 perce
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Az iráni háború és az emelkedő energiaárak Brüsszelt is irányváltásra kényszerítették. Az Európai Bizottság most már azt javasolja a tagállamoknak, hogy ne szereljék le idő előtt a még működő atomerőműveiket.
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Az Európai Bizottság hamarosan új intézkedéscsomagot mutathat be az iráni háború miatt emelkedő energiaárak ellensúlyozására – írta a Világgazdaság a Reuters birtokába került tervezet alapján. A dokumentum szerint a tagállamoknak kerülniük kellene „a meglévő atomerőművek idő előtti leszerelését”, mivel azok továbbra is megbízható, alacsony költségű és alacsony kibocsátású villamos energiát termelhetnek.

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Akkora baj van az EU-ban, hogy Von der Leyenék azt követelik a tagállamoktól, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket (Fotó: Hans Lucas / AFP)

Von der Leyen stratégiai hibának nevezte az atomerőművek leállítását

Az Európai Bizottság az áramadók csökkentésével, valamint a tiszta technológiák gyorsabb elterjesztésével mérsékelné az energiaválság hatásait. A tervezet szerint az atomerőművek működésének fenntartása a fosszilis energiahordozók iránti keresletet is csökkentheti a fűtésben és az iparban. Ursula von der Leyen korábban már elismerte, hogy az európai atomenergia-ágazat leépítése „stratégiai hiba” volt. Az iráni háború ugyanis világossá tette, mennyire kiszolgáltatott Európa az importált olaj és földgáz árának emelkedésével szemben. 

A kijelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Von der Leyen annak a német kormánynak is tagja volt, amely az atomerőművek bezárásáról döntött.

 

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Több ország már visszafordult az atomenergia-kivezetés útjáról

Németország a fukusimai katasztrófa után kezdte meg az atomenergia fokozatos kivezetését, utolsó reaktorát pedig 2023-ban állította le. Spanyolország 2027-ben kezdené meg reaktorainak bezárását, az energiaszolgáltatók azonban már az elsőként leállításra ítélt blokk üzemidejének meghosszabbítását kérik. Belgium és Hollandia ezzel szemben már visszavonta korábbi kivonulási terveit, hogy stabil és alacsony szén-dioxid-kibocsátású áramtermelést biztosítson. 

A bizottsági csomag további ajánlásai között energiautalványok, napelemek és akkumulátorok telepítéséhez nyújtott támogatások, olcsóbb tömegközlekedés, valamint a vállalati légi utak visszaszorítása is szerepel.

 

 

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