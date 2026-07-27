Brüsszel már arra kéri a tagállamokat, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket

Az Európai Bizottság hamarosan új intézkedéscsomagot mutathat be az iráni háború miatt emelkedő energiaárak ellensúlyozására – írta a Világgazdaság a Reuters birtokába került tervezet alapján. A dokumentum szerint a tagállamoknak kerülniük kellene „a meglévő atomerőművek idő előtti leszerelését”, mivel azok továbbra is megbízható, alacsony költségű és alacsony kibocsátású villamos energiát termelhetnek.

Akkora baj van az EU-ban, hogy Von der Leyenék azt követelik a tagállamoktól, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket (Fotó: Hans Lucas / AFP)

Von der Leyen stratégiai hibának nevezte az atomerőművek leállítását

Az Európai Bizottság az áramadók csökkentésével, valamint a tiszta technológiák gyorsabb elterjesztésével mérsékelné az energiaválság hatásait. A tervezet szerint az atomerőművek működésének fenntartása a fosszilis energiahordozók iránti keresletet is csökkentheti a fűtésben és az iparban. Ursula von der Leyen korábban már elismerte, hogy az európai atomenergia-ágazat leépítése „stratégiai hiba” volt. Az iráni háború ugyanis világossá tette, mennyire kiszolgáltatott Európa az importált olaj és földgáz árának emelkedésével szemben.